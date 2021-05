Ciechocinek. Ktoś podpalił drzwi wejściowe do Urzędy Miejskiego. Policja szuka sprawcy [zdjęcia]

Tak wyglądają nowe donice na Rynku w Inowrocławiu. Jak Wam się podobają? Radny Damian Polak: "To nie jest powód do dumy"

W centrum Inowrocławia pojawiły się 43 nowe donice z roślinami. - Dzięki letniej obsadzie, w naszym mieście zrobiło się jeszcze bardziej zielono i kolorowo - czytamy w komunikacie inowrocławskiego ratusza. Donice krytykuje radny Damian Polak: - Kilka kwiatków w topornych ciemnych metalowych donicach, które w okresie upałów będą pełniły role nagrzanych od słońca "koksowników" - to nie jest powód do dumy. Zapraszamy Was do udziału w naszej sondzie.