Ciekawe trasy do spacerowania w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 9 - 10 grudnia? 10 najciekawszych tras

W woj. kujawsko-pomorskim nie brakuje ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić znajomych lub rodzinę i razem poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe po woj. kujawsko-pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. kujawsko-pomorskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w woj. kujawsko-pomorskim ma być od -3°C do -0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 21%. 🌳 Trasa spacerowa: Lisa Młyn - Żmijewo Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,01 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 894 m

Suma zejść: 876 m Wojciechstypa poleca tę trasę na spacer Niskie Brodno - jezioro zaczynające się w granicach miasta i łączące się z Wysokim Brodnem, nad którym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Lisa Młyn. Od Żmijewa do parkingu przy restauracji Omega powrót Jaśkową Drogą.

🌳 Trasa spacerowa: Partęczyny Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,36 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 036 m

Suma zejść: 1 032 m Wojciechstypa poleca tę trasę na spacer

Święto Pracy 1 maja uczciliśmy kolejną pieszą wycieczką po lasach wśród brodnickich jezior. Bardzo fajna i przyjemna trasa wzdłuż zachodniego brzegu Jez. Partęczyny Wielkie. Po drodze jez. Okonek (rezerwat przyrody), jez. Małe Partęczyny, aż do jez. Łąkorz. Na kanale łączącym Partęczyny Małe i Wielkie "przeprawa" po dwóch kłodach łączących brzegi oddalone od siebie o kilka metrów. Za to na kanale pomiędzy Partęczynami a Łąkorzem już jest ładny mostek, a wzdłuż kanału trasa przyrodniczo - dydaktyczna.

🌳 Trasa spacerowa: Zbiczno Początek trasy: Brodnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,29 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 618 m

Suma zejść: 619 m Wojciechstypa poleca tę trasę na spacer Dookoła jez. Zbiczno - po raz drugi w tym roku, po raz nie pomiętam który w ostatnich latach.

🌳 Trasa spacerowa: Oporów Początek trasy: Lubraniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Początek trasy: Janowiec Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania spaceru: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m KaPe poleca tę trasę na spacer

ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ciche Początek trasy: Jabłonowo Pomorskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podejść: 915 m

Suma zejść: 873 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wojciechstypa W końcu sezon 2017 rozpoczęty, pogoda zaczyna dopisywać i ruszamy na trasy dookoła jezior Pojezierza Brodnickiego. Dzisiaj na tapetę bierzemy jez. Ciche, a przy okazji małe jeziorko Karaś pomiędzy Cichym a Zbicznem.

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II Początek trasy: Kcynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m Trasę dla spacerowiczów poleca A.rz57

Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

Maksymilianowo PKP – mostek na Strudze Żołędowskiej – Ostrowo 2 km – parowem – Bożenkowo PKS 4 km – węzeł szlaków (niebieski Bydgoszcz – Konarzyny) – leśnictwo Ługowo 10 km – most na Brdzie – jaz hydroelektrowni 13 km – Koronowo Wyb 15 km – Tuszyny PKS 17 km – Jezioro Lipusz 24 km – zakolem pólwyspu – plaża – przystań żeglarska – Pieczyska PKS 25 km – zapora hydroelektrowni – pomnik – – most na Brdzie – Koronowo PKS Szlak zanikający (stan na rok 2017) - oznakowanie bardzo słabe. Za Maksymilianowem całkowicie wycięto las przez który przechodził szlak. Szlak w 95% można pokonać rowerem górskim.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Początek trasy: Tuchola

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych. Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty".

Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Najlepsze miejsca na wędrówki w woj. kujawsko-pomorskim

W woj. kujawsko-pomorskim możecie wybrać się na wycieczki śladami historii, i to nawet dawniejszej niż piastowska. W Biskupinie, nazywanym „polskimi Pompejami”, zwiedzać można cały rezerwat archeologiczny z pozostałościami kilku osad. Najstarsza, neolityczna, została założona ok. 6 tys. lat temu, gród Łużyczan ma ok. 2700 lat, jest tu też rekonstrukcja osady wczesnopiastowskiej. Historię początków państwa polskiego możecie poznawać, podążając Szlakiem Piastowskim, prowadzącym do najciekawszych zabytków województwa, w tym m.in. do ruin zamku Nałęcza w Wenecji, pozostałości murów obronnych w Inowrocławiu i Mysiej Wieży w Kruszwicy.

Jeśli chodzi o zabytki z późniejszego kresu, czekają na was wspaniałe zamki krzyżackie np. w Świeciu, Grudziądzu czy Toruniu. Rodzinne miasto Mikołaja Kopernika ma wiele uroku (starówka została wpisana na listę UNESCO), ale być może na weekendową wycieczkę nada się lepiej Chełmno, zwane „miastem zakochanych”. W chełmińskiej farze przechowuje się relikwie św. Walentego. Miasto słynie z wyjątkowo hucznych obchodów walentynek, warto je więc odwiedzić także w lutym. A jeśli zamiast zwiedzać zabytki wolicie się zrelaksować, dobrym pomysłem będzie wycieczka do Ciechocinka, miejscowości uzdrowiskowej pełnej parków, sanatoriów i pijalni wód mineralnych. Dla miłośników przyrody największą atrakcję woj. kujawsko-pomorskiego będą na pewno rozległe Bory Tucholskie, w których można spacerować po ścieżkach przyrodniczych, prowadzących do pięknych, starych drzew i wśród urokliwych jezior. Dzikie zwierzęta, zwłaszcza ptaki, można podglądać np. na Pojezierzu Brodnickim. Spotkacie tam np. orła bielika czy bociana czarnego.

