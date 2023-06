Cieszymy się z cieplejszej aury, jednak susza jest coraz dotkliwsza. W Kujawsko-Pomorskiem rośnie zagrożenie pożarowe

- Mamy piękną, można powiedzieć typową dla lata aurę. Rolnicy spoglądają z nadzieją w niebo, bo wierzchnia warstwa gleby jest już wysuszona. Ale prognozy na kilka najbliższych dni nie dają jej jeszcze – będzie coraz cieplej i jeszcze bardziej zwiększy się parowanie z wszelkich wód i z ziemi. Za to od piątku pojawią się pierwsze opady i burze – mówi synoptyk Rafał Maszewski, autor strony internetowej www.pogodawtoruniu.pl

Opady i burze w piątek oraz sobotę nie obejmą całego regionu, będą lokalne. Za to mogą być bardzo intensywne i powodować straty w rolnictwie oraz infrastrukturze.

W maju na Kujawach i Pomorzu spadło tylko do 15 do 25 mm wody, a to dużo poniżej wieloletniej normy (ok. 50 mm). Wtedy przed suszą uchroniło nas tylko to, że było dość chłodno (z nocnymi przymrozkami) i parowanie do atmosfery było małe. Jednak od kilku dni robi się coraz cieplej - w czwartek powietrze ma się ogrzać do 28 stopni Celsjusza. Mowa o pomiarze w cieniu, a w słońcu może to być wartość dochodząca do 40.