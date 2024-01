Co dalej? Budowa odcinka S5 a inne inwestycje drogowe w rejonie Grudziądza

Jeszcze w grudniu sprawa była poruszana przez marszałka województwa Piotra Całbeckiego podczas konwentu samorządowców Powiatu Grudziądzkiego w Grucie. Był on poświęcony m.in. modernizacji dróg wojewódzkich w rejonie Grudziądza w związku z planowaną budową ostatniego północnego odcinka trasy szybkiego ruchu S5 Grudziądz - Ostróda.

Do zrealizowania zostały już tylko dwa końcowe odcinki S5 – na Dolnym Śląsku i właśnie Grudziądz-Ostróda, a dokładnie Nowe Marzy pod Grudziądzem – Wirwajdy. Prace przygotowawcze dotyczące tego ostatniego fragmentu ekspresówki – które w ubiegłym roku budziły niepokój lokalnych społeczności w naszym regionie - mają się zakończyć do 2028 roku, sama inwestycja potrwa do 2032 roku.