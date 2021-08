Brzoskwinie mają bardzo mało kalorii i bardzo dużo składników odżywczych! Zobaczcie co dzieje się z organizmem, gdy jemy te pyszne owoce. Brzoskwinie warto jeść ze skórką, bo to tuż pod nią skrywa się największa ilość drogocennych składników, takich jak m.in.: witamina C, witamina E, witaminy z grupy B, potas, fosfor, kwas foliowy, magnez, żelazo, wapń, bor, selen.

pixabay/zdjęcie ilustracyjne