Co jeśli w styczniu dostaliśmy 500 plus, a nie 800 plus? Wyjaśniamy taką możliwą sytuację! [30.01.2024]

W czwartek, 1 lutego br., ruszy nabór wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Będzie on trwał od 1 czerwca 2024 roku do końca maja 2025 roku. Świadczenie comiesięczne wypłacane jest w wysokości 800 zł i przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Nie ma tutaj znaczenia dochód rodziny. Świadczenie przekazywane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Wnioski o wypłatę 800 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

- Jest to ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić: rano, w południe czy wieczorem. Dzięki elektronizacji można starać się o środki także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe - przekonuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.