Co na ścianę w kuchni? Kafelki, gres, cegła, beton, lustra, marmur - propozycje od znanych projektantów [25.02.24]

Ściany zwykle po prostu malujemy farbą lub oklejamy tapetami. W kuchni, nad stojącymi szafkami, przy blatach roboczych czy zlewach i kuchenkach te rozwiązania słabo się sprawdzają. Wilgoć, wysoka temperatura oraz pryskanie - to tylko część z warunków, które potrzebują innych materiałów. Powinny być one trwałe oraz odporne na częste wycieranie. Projektanci pokazują różne opcje, dzięki którym można nadać stylu, charakteru czy przytulności.

Pomysły na modną ścianę w kuchni

Jak wybrać wystrój ścian?

Ważne, by ściana nad stojącymi szafkami kuchennymi pasowała do charakteru wnętrza. W loftowych kuchniach możemy postawić na beton czy gres. Kafelki, w zależności od wzoru sprawdzą się w wielu stylach. Naturalne materiały, jak cegła czy drewno pasują do wnętrz skandywskich, vintage czy boho, ale w kuchni wymagają dodatkowego zabezpieczenia, by nie przyjmowały wody i brudu. W kuchni glamour dobrze wyglądają marmury oraz lustra. Te ostatnie rozwiązanie dedykowane są tym, którzy w kuchni nie robią zbyt wiele. Lustra wyglądają spektakularnie, powiększają przestrzeń, ale wymagają sporo wysiłku, by były czyste.