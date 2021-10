Co się wydarzyło w jednym z mieszkań na Starówce w Grudziądzu? Nie żyje niemowlę. Do sprawy zatrzymano ojca

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 października w jednej z kamienic na Starówce Grudziądza. - Do sprawy został zatrzymany mężczyzna - dodaje podkom. Szablewski.

Para w Grudziądzu mieszkała od kilku miesięcy. Co ważne, na chwilę obecną nikt nie usłyszał zarzutów. Przyczyna śmierci 6-tygodniowego niemowlęcia będzie znana po sekcji zwłok.

- Trwają czynności. Badamy okoliczności tej sprawy - podkreśla podkom. Robert Szablewski.

Z nieoficjalnych informacji do jakich udało się dotrzeć "Pomorskiej" wynika, że niemowlę to dziewczynka. Malutka była reanimowana. Zatrzymany mężczyzna to ojciec dziecka. Do tematu wrócimy w poniedziałek, 11 października.