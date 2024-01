Co ze sztandarową inwestycją w gminie Grudziądz: rozbudową "Delfina"? Trwa przetarg na budowę domków... które zostały rozebrane

Wielu mieszkańców zadziwiła sytuacja jaką można obserwować na placu rozbudowy Gminnego Ośrodka Wypoczynku "Delfin" gdzie z początkiem roku zniknęły częściowo wybudowane domki letniskowe... Dlaczego? Tymczasem w trakcie rozstrzygania jest już drugi przetarg właśnie na... budowę domków letniskowych.

Inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową infrastruktury turystycznej "Delfin" wraz z wyposażeniem w Białym Borze na terenie gminy Grudziądz jest mocno opóźniona. Powodem były problemy na linii firma - gmina Grudziądz. Firma, która jako pierwsza wygrała przetarg nie mogła porozumieć się z gminą Grudziądz w kwestii rewaloryzacji kosztorysu w skutek podwyżek cen na rynku w trakcie trwającej pandemii i wojny w Ukrainie. Szeroko tę sprawę opisywaliśmy na naszych łamach: Gmina Grudziądz odstąpiła od umowy z wykonawcą "Delfina". Właściciel firmy: - Zapędzili nas w kozi róg. Grozi nam bankructwo Efektem było pożegnanie się z firmą i poszukiwanie nowego wykonawcy.

Co się stało z domkami letniskowymi, które częściowo już były wykonane i zniknęły?

W tej chwili, po tym jak na plac budowy na "Delfinie" jesienią weszła firma "Dolmar", jak szacuje wójt gminy Grudziądz, Andrzej Rodziewicz wykonano 80 proc. prac na "Delfinie". Do całości brakuje domków letniskowych... które częściowo już były wykonane przez poprzednią firmę, ale na początku stycznia br. zniknęły... - Były niewłaściwie zabezpieczone przez poprzednią firmę i doszło do zawilgocenia. Podjęto decyzję o rozmontowaniu. Wszystkie elementy są składowane. Jeśli będzie możliwość ich powtórnego wykorzystania to tak się stanie, jeśli nie to, nie - wyjaśnia wójt Andrzej Rodziewicz.

W tej chwili trwa procedura przetargowa na budowę domków. To już drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony ponieważ gmina Grudziądz na ten cel ma zabezpieczone 3 mln zł. Firma Dolmar, która zgłosiła się jako potencjalny wykonawca oszacowała wówczas prace na ponad 6,7 mln zł. Ze względu na to, że przewyższała ta kwota środki gminy Grudziądz, unieważniono przetarg. Do kolejnego także drugi raz stanął Dolmar z ceną oferty opiewającą na ponad 5,1 mln zł. Gmina Grudziądz deklaruje nadal, że ma na ten cel 3 mln zł. A termin realizacji tej inwestycji wyznaczono na 15 marca br... Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, wykonawca ma do wybudowania 15 domków letniskowych.

- Będziemy prowadzili negocjacje z firmą. Jestem optymistą i wierzę, że dojdziemy do porozumienia co do złożonej oferty- uważa Andrzej Rodziewicz. Zapytaliśmy wójta gm. Grudziądz, Andrzeja Rodziewicza co z pieniędzmi, które zostały już wydatkowane na częściowe wybudowanie domków w przypadku gdyby komponenty nie nadawały się teraz do ponownego montażu. - Będziemy rozważali czy tej straty w takim przypadku nie egzekwować na drodze sądowej. Decyzja jeszcze nie zapadła, gdyż nie wiemy ostatecznie czy uda się wykorzystać rozmontowane elementy czy nie - wyjaśnia wójt Rodziewicz.

Poślizg i znacznie wyższe koszty

Pozostałe prace w ramach przebudowy z rozbudową infrastruktury turystycznej "Delfin" wraz z wyposażeniem, jak informuje wójt Rodziewicz, zostały wykonane. Czyli, m.in. pomosty, hangar, promenada, przebieralnie. Przypomnijmy, że pierwotnie zakończenie robót planowane było na czerwiec 2023 roku. I pierwotnie zakładano, że koszt wyniesie ponad 10 mln zł. Następnie zwiększono do ponad 12 mln zł. Dodajmy, że obecny wykonawca - Dolmar - dokończenia tej inwestycji po tym, jak gmina Grudziądz rozstała się z poprzednią firmą - wygrał przetarg gdzie oszacował roboty na 10, 5 mln zł. Gmina miała zabezpieczone ponad 7 mln zł i aby dokończyć tę inwestycję "zdjęto" inne, m.in.: drogowe w Grabowcu, by dołożyć do "Delfina".

Jeśli chodzi o rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Kultury w Małym Rudniku, to jak poinformował wójt Rodziewicz prace zakończono. Planowany termin otwarcia to koniec lutego. Ta inwestycja miała zakończyć się w 2022 roku.

