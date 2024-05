Co zjada krzewy w Bydgoszczy? Białe gniazdo oplata rośliny i ogołaca je z liści [13.05.2024]

- Na chwilę obecną nie ma zarejestrowanych preparatów do walki z namiotnikami – informuje PIORiN. - Można je likwidować mechanicznie: wycinać zaatakowane pędy roślin i spalić. Jeśli jednak liczebność namiotnika nie jest wysoka, lepiej wstrzymać się z radykalnymi działaniami do kolejnej wiosny. Liście się odrodzą, a my będziemy mieć czas na skuteczną walkę ze szkodnikiem. Pocieszeniem może być też fakt, że inwazja namiotnika może trwać najwyżej dwa - trzy sezony, potem owad znika nawet na 10 lat.