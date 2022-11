Coraz mniej emerytów w rejestrach dłużników. Wiemy dzięki czemu wychodzą z długów

Czytelniczka z pow. inowrocławskiego, na łamach "Gazeta Słucham", opowiadała:

- Wnuk niedawno rozpoczął pracę. Ponad połowę pierwszej pensji przeznaczył na wymarzony telefon komórkowy za ponad 3 tys. zł. Wnuczek zapytał, czy nie mogłabym wziąć w banku 1,8 tys. zł pożyczki, bo tyle by mu brakowało. Zgodziłam się. Zapożyczyłam się na rok. Wnuczek zapewniał, że będzie mi co miesiąc przynosił pieniądze do domu. Niestety, po trzech miesiącach okresu próbnego stracił pracę. W efekcie, on ma nowoczesny aparat, a ja długi.

Na szczęście takie sytuacje już są coraz rzadsze. Jakub Kostecki, prezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, opowiada:

- Obserwujemy wyraźne zmiany mentalne, jakie w ostatnich latach zachodzą w grupie seniorów. Do niedawna często ulegali namowom dzieci bądź wnuków, które nie miały stałych dochodów, aby zawrzeć umowę na kupno smartfona czy laptopa na raty. W efekcie odpowiedzialność za regulowanie rat spadała na seniorów. To już przeszłość. Młodsze pokolenie korzysta z różnych świadczeń, m.in. 500 plus czy bonu turystycznego, co zwiększa domowy budżet i nie angażuje już tak często starszych członków rodziny do korzystania z zakupów ratalnych - mówi Jakub Kostecki.