Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! [18.02.2024]

Kim jest Henryk Gołębiewski?

Henryk Gołębiewski to polski aktor, który urodził się 15 czerwca 1956 roku. Gdy był dzieckiem, często grywał w filmach młodzieżowych. Najbardziej pamiętamy go z takich filmów i seriali jak:

To oni grali Dudusia i Poldka w "Podróży za jeden uśmiech". Tak się zmienili!

Czy Henryk Gołębiewski ma dzieci?

Dziennikarce powiedziała, że "mogłaby za ojcem wskoczyć w ogień". Kocha go za to, że zawsze przy niej jest i wspiera ją, a nie ocenia.

"Kiedy tata to opowiada, zawsze mam łzy w oczach. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym ciebie straciła".

Róża i Henryk mają ze sobą świetny kontakt. Róża przyszła na świat, gdy on miał raka oczodołu. Pomyślał wtedy, że jedno "życie przychodzi, a drugie odchodzi". Gdy opowiadał o tym dziennikarce "Plejady", uczestnicząca w rozmowie Róża przytuliła się do ojca i wyznała:

W jakim serialu zadebiutowała Róża, córka Henryka Gołębiewskiego?

Róża Gołębiewska oglądała filmy, w których grał tata i bardzo jej się one podobały. Nie pali się jednak wcale do tego, by pójść w ślady swego ojca. Rodzice zaprowadzali ją na castingi, ale ją ten cały mały aktorski świat nudził.