Córka Kasi Kowalskiej - tak dziś wygląda Ola Kowalska. To już 27-letnia kobieta. Zobaczcie zdjęcia! [22.06.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Kasia Kowalska to popularna polska piosenkarka, której największe hity śpiewa cała Polska. Któż bowiem nie zna takich piosenek jak: "Coś optymistycznego", "Wyznanie", "Jak rzecz", "Oto ja", "A to, co mam…" czy "Kto może to dać". Kasia Kowalska ma dwoje dzieci. Jej jedyna córka ma już 27 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej.