Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy [14.01.2024]

Kim jest Katarzyna Dowbor

Pierwszy raz stanęła oko w oko z kamerą w 1983 roku na antenie TVP, z którą była związana aż do roku 2013.

Katarzyna Dowbor to prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach zasłynęła jako gospodyni hitowego programu Polsatu "Nasz nowy dom".

Katarzyna Dowbor - rodzina

Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja (ur. 1978 roku w Toruniu), który także spełnia się w branży medialnej, oraz Marii, która mieszka i studiuje za granicą.

Maciej Dowbor to owoc miłości gwiazdy z profesorem nauk matematycznych Piotrem Dowborem.

Maria to córka Jerzego Baczyńskiego, dziennikarza prasowego, od 1994 roku redaktora naczelnego tygodnika "Polityka" i prezesa wydającej to czasopismo Spółdzielni Pracy "Polityka" (do grudnia 2012, następnie Polityka Sp. z o.o. S.K.A.).