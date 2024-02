Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" [18.02.2024]

Iga Lis, córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa

Dziennikarska para, Kinga Rusin i Tomasz Lis, byli małżeństwem przez 12 lat . Ślub wzięli 3 czerwca 1994 roku, a co ciekawe, ich świadkową była Hanna Lis (wtedy Smoktunowicz), czyli druga żona Tomasza Lisa. W 1996 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Pola, a trzy lata później, w 2000 roku - Iga. Małżeństwo kilka lat później się rozpadło, w 2006 roku para rozwiodła się, a już rok później Tomasz Lis poślubił Hannę.

Ile lat ma Iga Lis?

Iga Lis przyszła na świat 25 czerwca 2000. Ma więc 23 lata. Młoda kobieta jest absolwentką prestiżowej szkoły London School of Economics. Prywatnie przyjaźni się z wieloma gwiazdami, między innymi Natalią Szroeder czy Darią Zawiałow.

Czy Iga Lis i Taco Hemingway są razem?

Jednak według doniesień medialnych zaczęli spotykać się już w 2018 roku.Wzbudziło to wiele kontrowersji, ponieważ Iga miała wtedy zaledwie 17 lat. Mieli wtedy wspólnie mieszkać w Londynie. Związek jednak przetrwał próbę czasu i nic nie wskazuje na to, by miało coś zmienić się w tej kwestii.