Córki Katarzyny Figury - tak wyglądają Koko i Kaszmir. To piękne i uzdolnione artystycznie młode kobiety [31.08.2023]

Katarzyna Figura to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kina w Polsce. Wiosną ubiegłego roku skończyła 60 lat. Wraz z nadejściem nowej dekady w jej życiu postanowiła przejść metamorfozę i zmienić też kolor włosów z blond na niebieski. Aktorka znalazła się w gronie artystek zaproszonych niedawno do Zamku Domanice na I Festiwal Sztuk Zjednoczonych, które powołał do życia aktor, Maciej Musiałowski wraz z rodziną.