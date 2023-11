Cynamon - oto skutki jedzenia tej przyprawy. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo rzeczy z cynamonem [30.11.2023 r.]

Pomimo sympatii lub antypatii do tej pochodzącej z Azji przyprawy, śmiało trzeba powiedzieć, że jest ona niezaprzeczalnie królową świątecznych przypraw w Polsce. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ w tej niewielkiej laseczce zawarty jest ogrom cennych witamin.

Takie są skutki jedzenia cynamonu - lista

Nim jednak zaczniemy przedstawiać pozytywne i negatywne skutki spożywania cynamonu, warto abyście dowiedzieli się co tak naprawdę on zawiera. Przede wszystkim jest to doskonałe źródło witamin, wśród których można wyróżnić chociażby witaminy E, K, C czy A. Dodatkowo w cynamonie odnaleźć możemy także witaminy z grupy B.

Poza samymi witaminami, jedząc cynamon dostarczamy do swojego organizmu ogrom pozytywnych minerałów, jak wapń, potas, magnez czy żelazo. Wszystko to sprawia, że cynamon poza doskonałymi walorami smakowymi i przede wszystkim eterycznymi może być doskonałym wzbogaceniem i urozmaiceniem diety. Jednak czy jedzenie cynamonu to same superlatywy? Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.