Czarne chmury nad WKS Włocłavia Włocławek. Nie ma licencji na grę 4. lidze. Prezydent wprowadzi komisarza?!

- Wszyscy zawodnicy klubu WKS Włocłavia Włocławek pragną podziękować kibicom, za wsparcie, które otrzymywaliśmy od was w każdym meczu, zarówno podczas tych lepszych jak i tych gorszych chwil, meczach na „naszym” stadionie jak i na wyjazdach - czytamy w oświadczeniu. - Cieszymy się, że udało nam się zająć wysokie drugie miejsce. Dla nas zawodników był to bardzo ciężki rok, przede wszystkim ze względu na problemy organizacyjne i finansowe. Mimo dużych opóźnień finansowych, my jako zawodnicy walczyliśmy do ostatniego gwizdka, często zostawiając na boisku zdrowie. Chcielibyśmy także poinformować, że wszyscy zawodnicy w chwili obecnej są na etapie szukania nowych klubów. Spowodowane jest to tym, iż do dzisiaj (10 lipca 2023-red) nikt z zarządu klubu nie skontaktował się z nami w sprawie dalszych losów klubu i naszego w nim udziału. Mimo wielu prób kontaktu z naszej strony z zarządem, zarząd nie podjął rozmowy dotyczącej przyszłości klubu. Jest to dla nas niecodzienna i bardzo smutna sytuacja, że w taki sposób musimy rozstać się z klubem WKS Włocłavia Włocławek.