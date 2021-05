Czerwcowe Emerytury - zobacz, co ma się zmienić. Projekt zmian trafił do Sejmu [21.05.2021]

Informowaliśmy o tym w lutym, gdy projekt został skierowany do konsultacji. W kwietniu, gdy nad zmianami zapadła cisza, pisaliśmy w tej sprawie do ministerstwa rodziny. Bez reakcji. Czerwiec za pasem, a przepisy dalej się nie zmieniły, bo projekt dopiero w ubiegłym tygodniu został przesłany do Sejmu. Czeka na opinie prawników. Jednak znalazły się w nim zapisy, które mają sprawić, że nawet jeśli zmiany wejdą w życie później, emerytury przyznane w czerwcu nie będą już niższe.

Nowe zasady zapisane w projekcie mają mieć zastosowanie do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja br., a także do rent rodzinnych przyznanych po osobach zmarłych po 31 maja br. i do emerytur przyznawanych z urzędu (po rencie). Uwaga! Jeśli te świadczenia zostaną przyznane przed dniem wejścia zmian w życie, to zostaną przeliczone według nowych zasad w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.

W projekcie zabrakło jednoznacznego sformułowania, czy w takiej sytuacji emeryt lub rencista dostaną wyrównanie od czerwca.