Czosnek - takie ma właściwości. Nie tylko na odporność. Zobacz, na co jest dobry czosnek [11.01.2023] Agnieszka Kasperek

Czosnek to naturalny antybiotyk. Stosowany jest jako przyprawa, by dodać potrawom smaku, ale ma również wiele udowodnionych właściwości leczniczych. Najzdrowszy jest czosnek surowy i właśnie w takiej formie spożywany daje najwięcej korzyści zdrowotnych.Zobacz, jak na nasz organizm działa czosnek i dlaczego warto go jeść codziennie.

Czosnek to bardzo popularne warzywo, uprawiany jest na całym świecie. Ma zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w lecznictwie. Czosnek to naturalny antybiotyk - wykazuje silne działanie antybakteryjne, antygrzybicze i przeciwrobacze. Szeroko znane i wykorzystywane są właściwości wzmacniania odporności dzięki spożywaniu czosnku. A to nie wszystko. Zobacz, jakie właściwości zdrowotne ma czosnek i dlaczego warto włączyć go do codziennej diety.