Czternasta emerytura 2021 - wyliczenia. Tyle netto dostaną emeryci. Zobacz stawki! [28.05.21]

Policjant postawił sobie wyzwanie w szczytnym celu. Chce przejechać 700 km w cztery dni

Aspirant Artur Majchrzak pracuje w zespole prasowym świętokrzyskiej policji, a wolny czas spędza aktywnie: spacerując, biegając, wspinając się po górach i jeżdżąc na rowerze. To właśnie rowerem zamierza przejechać w ciągu czterech dni trasę z Gdańska do Zakopanego, a wszystko po to, by pomóc swojemu znajomemu.