Czternasta emerytura 2021 - wyliczenia. Tyle pieniędzy netto i brutto dostaną emeryci [20.05.21 r.]

Czternasta emerytura 2021 - wyliczenia

Czternasta emerytura 2021 - wyliczenia. Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które obiecał rząd PiS. "Czternastka" zostanie wypłacona jesienią 2021 roku.



Dla większości emerytów czternasta emerytura wyniesie tyle, co emerytura minimalna, czyli 1250,88 złotych brutto, a więc 1022,30 zł na rękę. Ale nie wszyscy mogą liczyć na taką kwotę. Niektórzy nie dostaną nawet ani grosza! Pełną czternastą emeryturę otrzymają te osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 złotych brutto. A co z tymi, którzy dostają więcej?



Zobacz wyliczenia i jaką czternastą emeryturę dostaniesz. Konkretne stawki prezentujemy na kolejnych stronach ---->