Czternasta Emerytura 2023 - oto oficjalne wyliczenia po zmianiach. Tyle na konta dostaną seniorzy

"Czternastka" w tym roku będzie wypłacana maksymalnie w kwocie 2650 złotych brutto, czyli nieco ponad 2200 zł netto. Pieniądze mają być wypłacane we wrześniu wraz z podstawowym świadczeniem. We wtorek, 22 sierpnia rząd ma przyjąć projekty rozporządzenia w tej sprawie.

W skrócie oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje 3200 zł brutto emerytury, to jego "czternastka" będzie o 300 zł mniejsza. Oznacza to także, że nie wszyscy otrzymają to świadczenie. "Czternastka" będzie przysługiwała do kwoty 5500 zł brutto. Jeśli ktoś ma wyższą emeryturę, to tego świadczenia nie dostanie.