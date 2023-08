Czternasta Emerytura 2023 - te osoby otrzymają świadczenie. Mamy wyliczenia brutto i netto dla seniorów

Wiemy już ile wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku i kiedy będą wypłaty. Przedstawiciele rządu informują, że z dodatkowego świadczenia skorzystają miliony seniorów. Mamy wyliczenia brutto i netto 14. emerytury. Zobacz, ile dodatkowo dostaniesz na konto.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał we wtorek w Solcu rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pytana w TVP Info o wypłatę czternastek zaznaczyła, że będzie miało to miejsce we wrześniu. - Nie składamy żadnych wniosków. Czternasta emerytura wpłynie na konto w terminie wypłaty świadczenia emerytalnego lub renty. (...) Nic nie podpisujemy, nikomu swoich danych nie przekazujemy - zaapelowała do seniorów. Zobacz także: Oto końcowa tabela wyliczeń Czternastej Emerytury. Wyliczenia netto i brutto - wrzesień 2023 Szefowa MRiPS przypomniała, że zapisana w rozporządzeniu kwota czternastej emerytury wynosi 2650 zł brutto. - Jeżeli pobieramy minimalną emeryturę, czyli to 1588 zł, to nasza czternasta emerytura na rękę będzie wynosiła około 2202 zł - wskazała. Dodała, że powyżej emerytury w wysokości 2900 zł przy wypłacie czternastek zastosowany będzie mechanizm złotówka za złotówkę.

Oceniła, że podwyższenie kwoty czternastej emerytury, powoduje że rozszerza się katalog wsparcia. - Szacujemy, że około 6,8 mln Polaków uzyska świadczenie w pełnej wysokości, a blisko 2 mln w mechanizmie złotówka za złotówkę - przekazała. Czternasta Emerytura 2023: W pełnej wysokości wyniesie 2650 złotych brutto, czyli 2200 złotych netto

W przypadku emerytur od 2900 zł brutto czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Aby otrzymać "czternastkę" nie trzeba składać żadnych wniosków W ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty czternastek niż minimalna emerytura. W regulacji zapisano, że Rada Ministrów może ją określić w drodze rozporządzenia, tak jak termin wypłaty czternastek.

Rząd podjął we wtorek decyzję o podwyższeniu czternastej emerytury do 2650 zł brutto. W komunikacie zamieszczonym na stronie kancelarii premiera wskazano, że dla osób pobierających najniższą emeryturę (1588,44 zł brutto) czternastka, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej, niż wynika z ustawy). Rząd wyliczył, że w tym roku wysokość czternastej emerytury zostanie zwiększona o 1061,56 zł brutto względem 2022 roku.

W rządowym komunikacie podano, że czternastka zostanie wypłacona we wrześniu. Dodatkowe środki trafią w sumie do blisko 9 mln emerytów i rencistów. W ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia oszacowano, że ok. 550 tys. osób dodatkowo otrzyma to świadczenie.

Takie będą czternaste emerytury dla seniorów. Oto wyliczenia kwot brutto i netto

Czternasta emerytura w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Wyliczenia 14. emerytur w 2023 roku znajdziesz w naszej galerii.

Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało. W komunikacie KPRM zaznaczono, że do świadczenia będą zatem uprawnione osoby, których suma świadczeń nie przekracza 5500 zł brutto. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu, w tych samych terminach co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Z kwoty tego świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Kwota czternastej emerytury nie wpłynie też na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie. mam / PAP