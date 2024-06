Czternasta emerytura 2024 - tyle pieniędzy trafi na konta seniorów we wrześniu. Mamy tabele wyliczeń 14. emerytury 2024 [8.06.2024 r.]

Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, czternasta emerytura w 2024 roku będzie wypłacona we wrześniu. Przelewów na konta seniorów dokonuje ZUS. To świadczenie było rekordowo wysokie w ubiegłym roku. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi w tym roku na konta seniorów wraz z "czternastką".