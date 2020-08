Czternasta emerytura - ile wyniesie zastrzyk gotówki? Są nowe informacje [30.08]

Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej obiecał wypłacenie w 2021 r. czternastych emerytur. - Powiedziałem do koleżanek i kolegów z rządu: słuchajcie, sprawa jest prosta; trzeba zacząć wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe świadczenia i trzeba starać się wypłacać ich coraz więcej. Może w końcu uda się nam dojść do pełnych dwunastu i że będzie za każdym razem dwa razy tyle, co do tej pory mieli. Bo o to właśnie chodzi, bo to będzie dla nich rzeczywiście znaczący wzrost. Do tego zmierzamy - powiedział na wiecu wyborczym w Kielcach.