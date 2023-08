Czternasta Emerytura na stałe. Mamy tabele wyliczeń brutto i netto świadczenia w 2023 roku [14.08.2023]

Terminy i uprawnieni do czternastej emerytury

Czternasta emerytura na stałe! Ustawa zatwierdzona przez prezydenta

Decyzją prezydenta, akt prawny dotyczący kolejnego rocznego, trwałego dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających emerytury i renty został podpisany i ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Nowa ustawa szczegółowo reguluje kryteria, na mocy których osoby uprawnione uzyskają dostęp do tego świadczenia, znanego jako czternasta emerytura. To świadczenie będzie przyznawane na stałe.

ZUS właśnie ogłosił, że czternasta emerytura zostanie wypłacona równolegle z głównym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, stosując te same metody transferu (przelew lub gotówka). Dokładny termin wypłaty zostanie wyznaczony w rozporządzeniu opartym na nowej ustawie. W tym roku wypłaty rozpoczną się na przełomie sierpnia i września.

Czas wypłaty czternastej emerytury oraz grupa osób uprawnionych do jej otrzymania wzbudzają znaczące zainteresowanie. Aby być beneficjentem tego dodatkowego świadczenia, nie ma potrzeby składania żadnych formalnych wniosków. Organizacje takie jak ZUS oraz inne instytucje zajmujące się świadczeniami rentowymi, będą automatycznie przyznawać i wypłacać tę korzyść.

Dodatkowo, prawo do czternastej emerytury przysługuje z tytułu:

Czternasta emerytura nie jest zastrzeżona wyłącznie dla standardowych beneficjentów emerytur. W istocie ustawa w art. 2 definiuje szesnaście grup osób otrzymujących różnego rodzaju świadczenia z ZUS, wynikające z oddzielnych ustaw. Obejmuje to m.in. osoby otrzymujące emerytury rolne, emerytowanych żołnierzy zawodowych, policjantów i byłych funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Czternasta Emerytura - wyliczenia brutto i netto w 2023 roku

Warto podkreślić, że osoba musi mieć prawo do jednego z wymienionych świadczeń w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego termin wypłaty. Co z podatkiem i ze składką w przypadku 14. emerytury? Jakie przelewy netto trafią do emerytów w tym roku? Wyliczenia zobaczycie w poniższej galerii.