Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? [11.04.23]

Czternasta emerytura - dodatkowe pieniądze dla seniorów

Trzynasta i czternasta emerytura to ważne wsparcie finansowe dla seniorów. Czternasta emerytura - w przeciwieństwie do „trzynastki” - nie jest wypłacana automatycznie.

Komu przysługuje czternasta emerytura?

"Czternastka" 2023 - oficjalnie potwierdzona

Emerytura 2023 - waloryzacja

Do portfeli emerytów trafi w 2023 roku więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.