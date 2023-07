Czy będą braki prądu 10.07 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Jaworze 1, 3, od 5 do 13, 15, 16, 68, 70, 71, 71B, 103,104, 105/4. 7.10 od godz. 8:00 do 18:00

Franciszkowo 7, 32/16, 32/17, 47/2, 48/1, 50/1, Łąkie ulica Objazdowa 17, Radziochy od 4 do 6. 7.10 od godz. 8:00 do 14:00

Papowo Toruńskie ulice Heweliusza 10, 11, 11A, 12, 13, 15, 15/14, 15B, 17, 19, 21, 33A, 33C, 37, Jodłowa 1, od 5 do 10, 15, 368/1, 378, Kopernika 20, 22, 26, 29, 30, 8/15, Modrzewiowa 7, Ogrodowa 1, 3, 3A, 5, 9, 9D, 9E, 12, 14, 21, 3/28, Osiedlowa 15 , 3/30, 3/33, 366, 365/1, 4/34, 4/51, 422/1, 423/3, 423/2, 423/4, 423/5, 8/5. 7.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat świecki

Łazy, ul. Aleja Krakowska od numeru 189 do numeru 203, ul. Łączności od numeru 41 do numeru 49C i od numeru 56 do numeru 60

12.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Baśniowa numery 12, 14, 16, 18

12.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Bobrowiecka, Kamionka, ul. Przy Stawie, ul. Przemysłowa, ul. Pod Dębami, ul. Lasek Sosnowy

13.07 od godz. 8:00 do 10:00

Bobrowiec, ul. Sowia, ul. Kormoranów, ul. Wilgi, ul. Bażancia, ul. Sójki, ul. Bukszpanowa, ul. Puszczyka, ul. Bobrowiecka

14.07 od godz. 10:00 do 14:00