Czy będą braki prądu 12.02 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Borucin 45, 46, od 49 do 54, Borucin -254/11 (GPO), Borucin-254/6 (GPO).. 2.12 od godz. 8:00 do 11:00

Trzebcz Królewski od 3 do 11, 14, 17, 44, 45, 28/7, Trzebcz Szlachecki 97. 2.12 od godz. 8:00 do 17:30

Ładnówko 19, 19A, 20, 21, 21 B, od 23 do 25, od 28 do 31, 33, 34, 61/1. 2.12 od godz. 8:00 do 12:30

Radomin 56, 145, od 147 do 154, 90/1. 2.12 od godz. 10:00 do 16:00

Piotrków Kujawski ulica Poduchowna .

2.12 od godz. 10:00 do 13:00

Paniewo 54, 55, Sadłóg 2, 3, 5, 6, od 12 do 16, 16/A, od 19 do 22, 32, Sadłóg-77/2 (GPO), Torzewo 8, 8/B, 10, 12, 13, 18, 21, od 24 do 28, od 30 do 33, od 37 do 47, 18, Torzewo ---, Torzewo -56/1 (GPO), Torzewo-263/2 (GPO).

2.12 od godz. 8:00 do 11:00

powiat toruński

Kijaszkowo 1 B, od 2 do 8, 38, od 41 do 43, 45, 47, 58, 108/1, 109/2, 113, 115/3, 122/6, 127/3.

2.12 od godz. 8:00 do 11:00

Kijaszkowo od 49 do 51, 51B, 52, 55, 93/1.

2.12 od godz. 11:00 do 14:00