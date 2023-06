Czy będą braki prądu 12.06 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat grudziądzki

Radzyń Chełmiński ulice Ludwika Waryńskiego 1, 5, Plac Towarzystwa Jaszczurczego od 13 do 25, od 27 do 29, Podgrodzie od 7 do 10, 12, 14, 0015-44/5, 91, Rybaki 2, 4, 6, 6a, 8, 10, 12/2B, Tysiąclecia 1, 3, 5, 7 24.

6.12 od godz. 18:30 do 20:30

powiat lipnowski

Krępa, ul. Brzozowa, ul. Wodników

13.06 od godz. 10:00 do 14:00