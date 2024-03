Czy będą braki prądu 14.03 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 14.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (14.03 11:05) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki Szczuka 69, 69A, 70, 367/1.

14.03 od godz. 10:00 do 14:00 Brzozie od 140 do 143, od 145 do 150, 153, 154, od 158 do 166, od 168 do 170, 175, 181, 182, 187, 199, 210, 214, 363/36, 372/62, 372/66, 404/2, 404/5, 404/50, 404/55, 404/58, 404/6, 404/75, 404/79, 404/81, 404/87, 436/2.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00 Sosno 2, 3, 3 B, 3A, 3C, od 4 do 9, 133/8, 185/30, Sumowo 4, 51, 52, 133/6, 175/4, Zbiczno , 177/1.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat golubsko-dobrzyński Skępsk 1, 3, 4, 4A, od 6 do 10, 156/1, 156/3, 213/2, 238/1, Słuchaj od 1 do 3, 5, 7, od 13 do 15, 157, 158/4.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Piątkowo 24, 26, 27A, 32.

14.03 od godz. 8:30 do 13:30 Grudziądz Dusocin 18, 27, 29, 30A, 31, 31A, 32, 33, 35, 36, 36A, 36B, 37, 41A, 42, 43, 55, 109/13.

14.03 od godz. 9:00 do 17:45 powiat grudziądzki Łasin ulice Dworcowa 33, 53, 12/2, Grudziądzka 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17A, 22, Krótka 3, Spółdzielców 1, 1A, 2.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00 Łasin-Wybudowanie 27, 48, od 50 do 52, 52A, 76, 76A, 301/2.

14.03 od godz. 8:30 do 14:00 Skurgwy od 2 do 4, Zarośle 1, 2, 15, 17, od 21 do 23, 25A, od 26 do 29, 29A, 29B, od 30 do 33, 35, 37, 38, od 40 do 47, 49 B, 49A, 50, 51, od 53 do 56, od 58 do 60, 60A, od 61 do 67, 69, 71, 72, 0011-270/2 (GPO), 254, 291/2, 303, 308/7.

14.03 od godz. 9:00 do 17:45

powiat radziejowski Byczyna od 38 do 42, 44, 47, 48, 77.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 Opatowice od 1 do 3, 6, 7, 7A, 8, 10, 11, ., Pruchnowo .

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat włocławski Lubanie 23, 61, 110, od 112 do 114, 114a, 115, 115A, 115B, 115F, 118, 157C, 160, 156/2, 157/1, 157/3, 157/4, Lubanie -161/1 (GPO), Lubanie-156/4 (GPO), Lubanie-158/10 , Lubanie-158/11 (GPO), Lubanie-158/14 (GPO), Lubanie-158/2 (GPO), Probostwo Dolne od 1 do 3, 3a, 3B, 3c, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11B, 13, 14, 14A, 24A, 24B, 25, 25A, od 26 do 28, 28A, 29, 30, 34, 35 B, 35A, 35B, od 36 do 38, 38A, od 39 do 41, od 45 do 47, 47/4, 48, 49, od 51 do 62, 65, 67, 68, 87, 116, 20/18, 20/21, 20/24, 42/11, 51/5, 52/7, 72/2, 99/14, Probostwo Dolne -47/11 (GPO), Probostwo Dolne -47/12 (GPO), Probostwo Dolne-37/6 (GPO), Probostwo Dolne-52/19 (GPO), Probostwo Dolne-6/3, Probostwo Dolne-86/5, Probostwo Dolne-86/6, Probostwo Górne , 97/4.

14.03 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żniński Pręczki .

14.03 od godz. 9:00 do 13:00 Lubostroń 35, 36, 33, i sasiednie

14.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat rypiński Dębiany 36C, 36D, 37, 38, 40, 42, 5/1.

14.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat toruński Skąpe ulica Lipowa 3, 7, 15, 19, 31, 33, 244, 345/12, 345/15 , 345/13.

14.03 od godz. 9:00 do 13:00 Kawęczyn , 365/12, 365/2, 365/3, 365/5, 365/7, 367/33.

14.03 od godz. 10:00 do 13:00

Cierpice ulice Bydgoska 10, 12, Krótka od 2 do 6, Ogrodowa 2, 2/C, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20A, 20B, 22, 24, 26, 28, 30 .

14.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Osie ul. Kamienna 1, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

14.03 od godz. 7:30 do 15:30

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kujawska 21A; Kopernika 8, 10, 16, 18, 18A-B.

14.03 od godz. 7:30 do 13:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Przyłęki ul.: Zabytkowa 21 - 63; Wodna; Flisacka; Wioślarska; Bystra; Gwieździsta; Cicha; Szuwarowa; Tęczowa; Willowa; Młoda.

14.03 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Bystra 2 - 8; Potokowa.

14.03 od godz. 8:00 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Zabytkowa 36 - 48 (str. parzysta), 61, 63; Wydmowa.

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brzoza rejon ulic Ptasia, Kanarkowa, Strusia, Orla, Gołębia, Pawia, Kukułcza, Sowia, Jaskółcza, Krucza, Bocianowa,

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tucholski Klonowo os. Wypychowo, i przyległe.

14.03 od godz. 8:00 do 15:30

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Dziewierzewo 1, 17, 23, 17, 17a, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 38a, 40, 81, 147, 146, 148, 149, 150 ze stacji transformatorowej Dziewierzewo 1.

14.03 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Szaradowo nr 12, 13, 14, 15, 16 ze stacji transformatorowej Szaradowo 2.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat inowrocławski Inowrocław Szparagowa, Batkowska, Warsztatowa Rąbińska 83, 85, 85a, 87, 90, 89, 89a, 96, 91, 91a,

14.03 od godz. 8:30 do 13:30 Pakość ulica Jankowska odcinek od Różanej do Jankowo 38A

14.03 od godz. 10:36 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Tuchola ul. Połczyńskiego, Chojnicka numery parzyste 62, od 64 do 68 oraz ogródki działkowe Storczyk, Młyńska 10, Bladowo numery: 1, 2, od 3 do 69A, 70, 70A, 70B, od 71 do 81, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.03 od godz. 7:30 do 13:00

Koślinka od numeru 14 do 18, i przyległe.

15.03 od godz. 8:00 do 13:30 Okoniny Nadjeziorne od numeru 1 do 4, Brzozowe Błota 12, i przyległe.

15.03 od godz. 9:00 do 13:30 Śliwice ul. Grzybowa, i przyległe.

18.03 od godz. 8:30 do 12:00 Tuchola ul. Pokoju Toruńskiego numery: od 1 do 9 oraz 17, 21, 23, i przyległe.

19.03 od godz. 7:00 do 15:30 Bysławek numery: 36A, od 37A do 37M, 47A, od 47C do 47H oraz 50G, 50I, i przyległe.

20.03 od godz. 9:00 do 12:30

Lubiewo ul. Wodna 7, i przyległe.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00 Trutnowo od numeru 1 do 46, i przyległe.

21.03 od godz. 8:00 do 15:30 Na Polach numery 7, 8, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 14:30

Tuchola ul. Wałowa numery: od 2 do 5, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 11:30 Cekcyn ul. Leśna numery: 23, 24, i przyległe.

22.03 od godz. 12:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Janowo ul. Olimpijska, Relaksowa, ROD Polana.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Goplany; Dworska; Centralna 58, 60, 64, 66; Czerska 49, 51, 53, 55.

15.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Przepiórcza.

19.03 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Pawia 1; Nakielska 24.

19.03 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Moczarowa 20, 22, 24.

19.03 od godz. 10:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Stary Dwór nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 98, 96 ze stacji transformatorowej Stary Dwór 1.

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 Nowa Wioska 11a, 11, 11b,

20.03 od godz. 9:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłubie nr 43, 44; ul. Ustronie 42, 46, 47.

20.03 od godz. 9:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Rogatkowa; Jeżynowa.

21.03 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Rogatkowa.

21.03 od godz. 7:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulicy Jabłoniowa 29 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 17.

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Świerkowa 1; Leśna 17 - 33; Jałowcowa 1, 2 - 14; Jodłowa; Wierzbowa.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Leśna 53, 57, 68, dz. 200/30, dz. 200/25, dz. 221/1.

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Toruńska 26; Wspólna 4, 11, dz. 134/4, dz. 137/11.

23.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat żniński Bożejewiczki Żnińska 2, 8, 10, 12, 16, 24, 22, 26, 28, 32,

15.03 od godz. 8:00 do 15:00 Smerzyn 100, 101,

15.03 od godz. 12:00 do 15:00 Tonowo 8, 7, 6, 4, 3, 39b, 39, 39a, 40, 41,

18.03 od godz. 7:30 do 15:00 Sadłogoszcz 57,

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nowe Dąbie 364, 382, 366, 366b, 368, 367, 365, 358, 350, 351, 353, i sąsiednie 412,

20.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat świecki Osie ul. Wybudowanie Pod Starogard 11A, i przyległe.

15.03 od godz. 8:00 do 12:30 Gruczno ul. Kolonia Sienkiewicza 9, i przyległe.

18.03 od godz. 8:00 do 12:30 Dolna Grupa ul. Szosa Gdańska numery 16, 19, 24, 24A, Słoneczna 2, 4, 5, 7, 9, od 12 do 17, 19, 21, Spacerowa 9, 10, Kwiatowa 2, 2A, 3, Leśna 6, i przyległe.

20.03 od godz. 7:00 do 15:30 Świecie ul. Konopnickiej 2, i przyległe.

22.03 od godz. 8:00 do 14:30

powiat inowrocławski Grodztwo Wiosenna 16, 18, 25, 8, 20, 22, 28, 35,

15.03 od godz. 8:00 do 11:00 Wola Stanomińska 11, 15, 16, 16a, 17, 14, 12, zgodnie z plakatami

15.03 od godz. 9:00 do 13:30 Gąski 39, 38, 37, 36, 35, 34, 31, 32, 30, 29, 28, 33, 40, 41, 42, 43, 46, 44, zgodnie z plakatami

16.03 od godz. 8:00 do 14:00

Krusza Zamkowa 29, 28, 27, 27a, 27b, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 41,

18.03 od godz. 8:00 do 17:00 Rojewice 21, 30, 29, Zawiszyn 22, 22a, 25, 23a, 23b, 23, 24,

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Krusza Zamkowa 12a transport

18.03 od godz. 8:00 do 16:00 Krusza Zamkowa 12, 11a, przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu

18.03 od godz. 8:00 do 17:00 Sukowy 60, 61, 62, 63, 64, 65,

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gniewkowo Kwiatowa 33, 35, 37, 36, Działkowców 35, 37, 39, 41, 43, 30, 28, 26,

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Kawęczyn 51, 52, 52a, 53,

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Tupadły 53, 72, 72a, 73, 71, 70c, 70b, 115, 70d, 70, 54, 119, Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna, zgodnie z plakatami

19.03 od godz. 8:00 do 18:00

Gąski 31, 32, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Inowrocław Przy Stadionie 6, 4, 1, Czamana 9, 8, 10, 12, 6, Orłowska 62,

20.03 od godz. 8:00 do 12:00

Sukowy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 14a, 95, 94,

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 Inowrocław ulica Klubu Sportowego Noteć

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gąski 28, 29, 30, 44, 46, 41, 43, 42, 40, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 31, 32 i sąsiednie zgodnie z plakatami

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat mogileński Kijewice 2, 7, 8, 1, 1a, 1ab, 9, 3, 3a, 6, 5, 4, 4a, Młyny 32,

20.03 od godz. 7:30 do 15:00

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Ślesin ulica Rzemieślnicza od 1 do 10 b ze stacji transformatorowej Ślesin 1.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Kowalewo dla ulic. Szkolna od 6 do 28a oraz 34a, 40, 40a, oraz Pałucka 39 ze stacji transformatorowej Kowalewo 1.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bydgoszcz Brak zasilania w rejonie ulic: Borsucza 29; Szpakowa 7, 24, 24a; Motylowa 8 - 57; Kukułcza 19 - 38; Dzięciołowa 29, 30, 34, 36, 38; Biedronkowa 16.

22.03 od godz. 7:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

