Czy będą braki prądu 14.12 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Strzelce Dolne numery: od 1 do 16, i przyległe. 19.12 od godz. 10:00 do 16:30

Strzelce Dolne od numeru 17 do 39A, i przyległe. 19.12 od godz. 8:00 do 14:30

Inowrocław Przybyszewskiego od Kolejowej do Pogodnej 19.12 od godz. 9:00 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gródek ul. Kasztanowa, Miodowa, Żwirowa, Brzozowa, Cisowa, Świerkowa, Wodna, Leśna, Spacerowa, Wędkarska, Słoneczna, Osiedlowa, Ogrodowa, Szkolna numery: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Hoffmana 1, 8A, 8B, 10A, 10B, Polna 2, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 15.12 od godz. 7:30 do 15:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Rosochatka, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 20.12 od godz. 8:00 do 13:30

Końskie Błota numery: od 1 do 7 oraz 11, 12, i przyległe. 20.12 od godz. 8:00 do 15:30

Trzebciny numery: od 5 do 13 oraz 14A, 32, 34, i przyległe. 18.12 od godz. 8:00 do 14:30

Lubocień, Różanek, Lipowa numery: od 1 do 19, Lińsk 63, 65, 66, od 72 do 85B oraz od 98 do 105, i przyległe.

20.12 od godz. 8:30 do 13:00

Końskie Błota numery: od 8 do 10 oraz od 14 do 18B, i przyległe.

20.12 od godz. 8:30 do 16:00

powiat sępoleński

Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00