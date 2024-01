Czy będą braki prądu 18.01 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 18.01? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 18.01. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (18.01 10:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat lipnowski Tłuchówek 40.

18.01 od godz. 8:30 do 14:00 Janiszewo od 20 do 22, od 24 do 26, od 30 do 34, 35A, 39, 52, 54.

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 Zajeziorze 8, 18, 34, 39, 41, 43, 43B, 43C, 48, 51, 51A, 53, 64/5, 64/6, 65/12,65/11, 65/17, 65/18, 65/5, 65/6.

18.01 od godz. 10:00 do 14:00 powiat golubsko-dobrzyński Nowogród, Paliwodzizna.

18.01 od godz. 8:28 do 10:30 Babiak, Carski Dar, Macikowo, Nowogród.

18.01 od godz. 9:39 do 11:45 Paliwodzizna od 19 do 21, 21A, 22, 86/5.

18.01 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wąbrzeski Kurkocin 1, od 3 do 7, od 9 do 11, 14, 15, 15A, od 16 do 19, od 21 do 23, 23 A, 24, 26, 27, 53, 54, 86, 167/9, 176/4, 218 229/1 301, 255/26.

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grudziądzki Annowo od 1 do 4, 7, od 9 do 23, 27, 28, od 30 do 32, od 34 do 43, 46, 48, 51, 53, 55, 56, od 59 do 64, 64A, 66, 67, 69, 69A, 72, 29, 33/3, 37/1, 55/3, 60/1, 86, 92/4, 92/5, 96/2 (GPO), DZ. 375/3, Dąbrówka Królewska 45, 48, 49, 51, 68, Gruta 176, 177, od 179 do 181, od 183 do 186, od 188 do 195, od 197 do 200, 208, 251, 293, 305, 310, 297/16, 297/21, 297/23, 299/10, 299/11, 299/14, 299/16, 299/19, 299/31, 299/7 , 344/3, 344/6, 345/1, 346/2, 346/3, 347/2, 716, Nicwałd 1, 3, 4, 121/6, Orle 79, 81/6, 81/7, Salno od 41 do 44, 46, 47.

18.01 od godz. 8:30 do 13:30

powiat aleksandrowski Kaniewo 28.

18.01 od godz. 8:30 do 14:30

Kajetanowo 4, Żołnowo od 2 do 4, 7.

18.01 od godz. 8:30 do 14:30 powiat włocławski Grójczyk , dz. 49/11, Grójczyk -47/10 (GPO), Grójczyk -47/19 (GPO), Grójczyk-47/11, Grójczyk-47/12 , Grójczyk-47/13, Grójczyk-47/14 , Grójczyk-47/15, Grójczyk-47/18 , Grójczyk-47/20 , Grójczyk-47/25, Grójczyk-47/27, Grójczyk-47/28, Grójczyk-47/30 (GPO), Grójczyk-47/31, Grójczyk-47/33, Grójczyk-47/34 (GPO), Grójczyk-47/35 (GPO), Grójczyk-47/41 , Grójczyk-47/42 , Grójczyk-47/51 (GPO), Grójczyk-48/16, Grójczyk-48/17, Grójczyk-48/20, Grójczyk-48/21, Grójczyk-48/22 (GPO), Grójczyk-48/23, Grójczyk-49/10 (GPO), Grójczyk-49/21, Grójczyk-49/22, Grójczyk-49/6, Grójczyk-49/8 (GPO), Grójczyk-49/9 (GPO).

18.01 od godz. 10:00 do 13:00 powiat rypiński Kleszczyn od 27 do 30, od 32 do 35, 119/1, 121/3.

18.01 od godz. 8:30 do 14:00 Czyżewo 27, 29, Rakowo 43, 44.

18.01 od godz. 8:00 do 10:30 powiat toruński Obrowo ulice Jałowcowa 4, Olszynowa 1, 2, 6, 9/24, 9/29, Szkolna 48, 52, 54, Świerkowa 10 162A, 6/5, 6/9, 9/4.

18.01 od godz. 7:00 do 12:00

Przysiek ulice Kasztanowa 1, 3, 6, 7, 19A, 19B, 21, 279/19, 279/9, Stary Toruń-14/25, Parkowa 3A, 3B, 5 53, 278, 279/35, Stary Toruń , 277/35.

18.01 od godz. 8:00 do 13:00 Włocławek Kruszyn ulice Jana Pawła II 27, 28, od 30 do 32, 59, DZ. 137/4, Kazimierza Wielkiego 7, 13, 15, 17, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 37A, 40, 42A, 44, 46, 48, 50, 61, 63, od 65 do 67, 69, 71, 73, 75, 80, 82, 90, 94, OŚW., Szkolna , Kruszynek 43, 43A.

18.01 od godz. 8:30 do 13:00 powiat nakielski Brak zasilani w miejscowości Zamość dla adresów Zamość od numeru 1 do 6 ze stacji transformatorowej Zamość 3.

18.01 od godz. 7:00 do 15:00

powiat żniński Barcin Wieś 132, 36, 103,

18.01 od godz. 7:30 do 14:00

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Warlubie ul. Bąkowska numery: 34A oraz od 41 do 41C, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

18.01 od godz. 7:30 do 15:30 powiat bydgoski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wudzyn ul. Kościelna, Piaskowa, Kamienna, Kujawska, Stacyjna, Strażacka, Długa numery parzyste od 14 do 34A, nieparzyste od 17 do 37, Lipowa numery nieparzyste od 1 do 29D oraz 43, 45, 47, parzyste od 2 do 22 oraz 50 (nie dotyczy firmy Optymex), Wudzynek numery: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

18.01 od godz. 7:30 do 18:00

Wudzyn ul. Leśna, Kwiatowa, Żwirowa, Długa numery nieparzyste od 3 do 15D, parzyste od 8 do 12, i przyległe.

18.01 od godz. 8:00 do 17:30 powiat inowrocławski Kościelec Kujawski 1, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3d, 4, 4a, 5a, 5b, 5, 8, 7, 7a, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 100, 100a, Wielowieś 48, Rycerzewo 1, i sąsiednie zgodnie z plakatami

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat tucholski Wudzynek

18.01 od godz. 8:46 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat świecki Jeżewnica .

18.01 od godz. 16:00 do 18:00 Sulnowo ul. Konwaliowa 7, i przyległe.

23.01 od godz. 8:00 do 14:30 Świecie ul. Wyspiańskiego numery: 49, 57, 59, i przyległe.

23.01 od godz. 8:00 do 14:30

powiat rypiński Czyżewo , 2/9, Czyżewo-2/2 (GPO), Rakowo od 45 do 49, 49A, 50, 50C, 7.

18.01 od godz. 11:00 do 13:30 powiat inowrocławski Inowrocław Wierzbińskiego 88a do 151, gospodarstwo Rąbińska 51 do 84 Poszwińskiego, Ulatowskiego

19.01 od godz. 13:00 do 15:00 Ulica Szkolna

19.01 od godz. 8:00 do 12:00 Mierzwin 24, 23, 22, 21, 20, 19, 20b, 20a, 34, 18, 17, 36, 35, 15

23.01 od godz. 9:00 do 13:30 powiat żniński Wolice 227, 229, 230, 231, 232, 237, 211 i sąsiednie zgodnie z plakatami

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Drewno 30, 29, 27, 27a, 31

19.01 od godz. 8:00 do 12:00 Barcin Mogileńska 16, 16b, 18, Dworcowa

22.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat tucholski Jesionowo, Na Polach numery: 1, 1A, 2, Tuchola ul. Podmiejska 1A, 2B, Polna 1, 3, 7, 11, 13, 34, 36, i przyległe.

19.01 od godz. 8:00 do 17:30 Krajenki od numeru 12 do 16, i przyległe.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wysoka działka numer 71, i przyległe.

22.01 od godz. 8:30 do 12:00 Drożdżenica numery: 45, 46, 47, i przyległe.

23.01 od godz. 8:30 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa), kompleks sportowo-rekreacyjny, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

25.01 od godz. 7:30 do 13:00

Brzozowe Błota działki nr 300/41, 300/42, 300/48, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 15:30 Brzozowe Błota numery: 23A, 23B, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 15:30 Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe.

25.01 od godz. 8:00 do 12:30 Żalno ul. Wiatrakowa 7, i przyległe.

26.01 od godz. 9:00 do 13:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Biznesowa; Sielanka; Usługowa; Wrzosowa.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Bydgoska dz. 192; Leszczynowa 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23; Leśna; Sosnowa; Strzelce Leśne.

23.01 od godz. 8:30 do 17:00 Dobrcz ul. Klonowa numery nieparzyste od 9 do 23, i przyległe.

24.01 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Altanowa 1 - 19, 4 - 12, dz. 1979.

25.01 od godz. 8:00 do 13:00 Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu odbiorców w miejscowości Prądki.

26.01 od godz. 8:00 do 17:00 Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu odbiorców w miejscowości Prądki.

29.01 od godz. 8:00 do 17:00

Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Guliwera 10, 12, 12a, dz. 247/1; Szubińska 37 - 49; Barwinkowa 28b, 30, 32; Barycka 24.

26.01 od godz. 8:00 do 13:00 powiat sępoleński Kamień Krajeński ul. Polna numery nieparzyste 1, 5, od 9 do 13D oraz 21, i przyległe.

19.01 od godz. 9:00 do 13:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Królikowo dla ulic. Katynka 2, 2A, 4, Wierzbowa 2 ze stacji transformatorowej Królikowo 2.

22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulicy Wiejskiej 10, 12 ze stacji transformatorowej Szubin Słodownia.

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Sipiory ulica Czterdzieska od 25 do 33 ze stacji transformatorowej Sipiory 1.

24.01 od godz. 8:00 do 15:00

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!