Czy będą braki prądu 2.03 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Trzebciny numery: od 23 do 29 oraz 47, i przyległe. 5.03 od godz. 8:00 do 13:30

Wielka Klonia od numeru 1 do 13, i przyległe. 4.03 od godz. 8:00 do 13:30

Okoniny numery: od 8 do 20, od 24 do 24D oraz 26, i przyległe. 7.03 od godz. 9:00 do 13:30

Tuchola al. 700 Lecia numery nieparzyste od 37 do 59, i przyległe. 6.03 od godz. 9:00 do 12:30

Barłogi od numeru 4 do 10, i przyległe. 6.03 od godz. 8:00 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Mrocza dla ulic. Postępu od 2 do 12 strona parzysta oraz nr 3, Nakielska 10, 10a, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 31a, 31b, 33, 33a, 35, 40 oraz myjnia samochodowa i stacja paliw ze stacji transformatorowej Mrocza Piekarnia. 8.03 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Liszkówko od 4 do 13 ze stacji transformatorowej Liszkówko 4. 5.03 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulicy. Magnoliowa 3, 5 ze stacji transformatorowej Szubin Pałucka.

8.03 od godz. 8:30 do 12:00

powiat świecki

Błądzim ul. Okrężna, Spacerowa numery: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12A, 13, Wodna numery parzyste od 2 do 4C, i przyległe.

6.03 od godz. 8:00 do 12:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Niedźwiedź, Kosowo numery: od 28 do 31, Głogówko Królewskie od 1 do 5, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

8.03 od godz. 7:00 do 15:00