Czy będą braki prądu 27.11 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (27.11 8:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Gołkówko 5a, 6, 7, od 9 do 22, 102, 15/2, 21/2, 32/1, 54/6, Jastrzębie 7, 15, 16, od 91 do 94, 96, od 112 do 116, 116A, 117, 126, 12/1, 22/4, 35/3, 7/3, Komorowo od 1 do 4, 17, 18, 18A, 19, 20B, 22A, od 23 do 32, 32A, od 33 do 37, 37G, 38, 39, 46, 47, 71, 73, 14/16, 14/19, 14/18, 14/28, 14/34, 15/1, 14/22, 14/35, 16/11, 36/27, 39/20.

27.11 od godz. 8:00 do 10:00

Gortatowo od 1 do 7, 7A, 9, 9A, 10 A, od 11 do 13, 13B, 14, 15, 15A, od 16 do 18, 18A, 19A, 19B, od 33 do 37, 63/7.

