Czy będą braki prądu 4.02 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 4.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 4.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat żniński Sadłogoszcz 80r, 80j, 80g, 80f, 80c, 80a, 57b, 57, 57y, 57k, 57n, 57m, 57w, 57p, 57t, 57u, przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu

5.02 od godz. 7:00 do 8:30 Sadłogoszcz 80r, 80j, 80g, 80f, 80c, 80a, 57b, 57, 57y, 57k, 57n, 57m, 57w, 57p, 57t, 57u, przerwa na czas podłączenia i odłączenia agregatu

5.02 od godz. 16:00 do 17:30 Sadłogoszcz 40

5.02 od godz. 7:00 do 17:00 Taszewskie Pole 7, i przyległe.

5.02 od godz. 8:00 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Kolejowa, Świerkowa, Klonowa, Czerska numery: od 5 do 15 oraz 33, Laskowicka numery nieparzyste od 17 do 29, parzyste od 18 do 38A, Polna od 23 do 29, Na Wężowcu 7, 10, 19, Laskowice ul. Błotna 4, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

7.02 od godz. 7:00 do 13:00

Jeżewo ul. Dębowa, Kręta, Poprzeczna, Okrężna, Czerska numery: 29, 31, Na Wężowcu 6, 9, 25, Polna 31, Laskowice ul. Spacerowa 10, 12, i przyległe.

7.02 od godz. 7:30 do 12:30 Łabiszyn Barcińska , Cmentarna

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Augustowo 3, 3a, 2, 2a, 34, Kania 15, 14, 54, 13, 12, 11, 7, 6, 6a, 5, 4, 3,

7.02 od godz. 9:00 do 14:00

Cotoń 6, 6a, 5, 5a, 11, 12, 13, 14, 15,

8.02 od godz. 7:30 do 12:00 Oćwieka 32, 31, 30, 30a, 29,

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin Wandy Pieniężnej

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Barcin 4 Stycznia, Przy Targowisku

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Warlubie ul. Bąkowska numery: 34A oraz od 41 do 41C, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

5.02 od godz. 7:30 do 15:30

Świecie ul. Wojska Polskiego numery: 195, 195/4, 195A, i przyległe.

6.02 od godz. 7:30 do 15:30 powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Przy Szosie Sępoleńskiej od 1 do 12, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

5.02 od godz. 7:30 do 14:00 Klocek numery: 15, 17A, 17C, 43, 44, 45, 50, 52 oraz od 76 do 81, i przyległe.

5.02 od godz. 8:00 do 13:00 Łyskowo działka nr 19/10, i przyległe.

5.02 od godz. 10:00 do 14:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna numery: 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa) oraz kompleks sportowy, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

6.02 od godz. 7:30 do 13:00

Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe.

6.02 od godz. 8:00 do 12:30 Tuchola ul. Obrońców Polskości, Żwirowa 1, 1A, Świecka 104, 106, i przyległe.

7.02 od godz. 8:00 do 13:30 Ludwichowo numery: od 29 do 31 oraz 35, i przyległe.

7.02 od godz. 9:00 do 13:30 Pruszcz ul. Spacerowa numery: od 6 do 11, Północna 5, 8, i przyległe.

8.02 od godz. 8:00 do 14:30 powiat inowrocławski Góra przerwa na czas przełączeń

5.02 od godz. 8:00 do 9:00 Góra przerwa na czas przełączeń

5.02 od godz. 15:30 do 16:30 Góra 34, 35, Łojewo 72, 71, 81, 67, zgodnie z plakatami

5.02 od godz. 8:00 do 16:00 Gniewkowo Słonecznikowa 1a, b, c, d,

7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Sławsk Wielki

8.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulic. Leśna 2, 4, 6, 8, 10, Motylowa 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 10, 12, 14, Polna 1, 6, 8, 10, Podmiejska 1, 2, 3, 4, 5, Bydgoska 3 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 10.

5.02 od godz. 8:00 do 15:00 Dobrcz ul. Orzechowa numery: 3, 5, i przyległe.

5.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Łochowska 32, 34, 36, dz. 70/6-7-8.

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Mała; Dukt.

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Czarże ul. Chełmińska 61 - 79, 74 - 94; Szlachecka; Łęcka.

6.02 od godz. 8:00 do 11:00

Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Narzędziowa 32, dz. 146/10; Obwodowa dz. 146/14.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilnia w miejscowości Osielsko ul. Opalowa 25, 27.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Nekla ul. Żurawinowa 7, i przyległe.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Boczna 19, 22, 24, dz. 328/ 35-49-50, 329/5-8.

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Łąsko Wielkie 34, 35, 36, 37, 38 ze stacji transformatorowej Łąsko Wielkie 4.

9.02 od godz. 10:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Borsucza 4, 5, 5a, 7, 9, dz. 149/6; Centralna 57, 58, 58A, 63, 66, 68, 74, dz. 145/8, 145/11, 145/12, 145/13, 148/3, 148/4, 148/14; Grabowa 1, 3, 5, 9, 11; Poprzeczna 1, 3, 3a, 9, 11, 13, 15, 17, dz.: 152/28, 152/30, 152/32; Zapłotek 2, dz. 147/2, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 147/19, 174/18; oraz w miejscowości Niwy ul. Nidzicka dz.179/3.

10.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat mogileński Chabsko 39, 39a, 40, 28, 28a, 41, 42, 27, 26, 43, 25, 24, 23, 23a, 74, 22, 22a, 84, 84a, 83a, 85, 79b, 86, 21,

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 Czaganiec 9, 8, 7,

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Czarnotul 7, 8, 10, 11, 12, 13

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sierakowo 1-11 Sierakówek 1, 2,

8.02 od godz. 7:30 do 16:00 powiat włocławski Parlin 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

6.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulic. Reymonta 8, Miłosza 2 budynki bez numerów w budowie ze stacji transformatorowej Szubin Reymonta.

6.02 od godz. 9:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Szubin Wieś ulica Władysława Reymonta 11 oraz działka nr 194 ze stacji transformatorowej Szubin Wieś 8.

7.02 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Smolniki nr 27, 27d, 27b, 27a, 27c, 28, 29 ze stacji transformatorowej Smolniki 2.

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości. Witunia dla ulic. Kwiatowa 3, 3a, 5, 7, 11, 13, 14, Krótka od 1 do 12, Runowska od 1 do 18 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

