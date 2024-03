Czy będą braki prądu 5.03 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Karbowo ulica Wczasowa , 62/23 , 62/21.

3.05 od godz. 8:00 do 13:30

Zaborowo od 57 do 59, od 61 do 63, 63A, 101, 103, 151/1, 156/1, 158/1, 59/2, 63/4, 63/8.

3.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat chełmiński

Osnowo od 2 do 4, 4A, 5, 6, 8, 8A, od 18 do 20, 23, 13/3, ---13/3, 14/7, 18/7, 5/14.

3.05 od godz. 8:30 do 18:30

Stolno od 69 do 71, 71b, 74, 83, 87, od 90 do 95, od 98 do 100, 125, 100/5, 138/4.

3.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat grudziądzki

Jamy .

3.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat wąbrzeski

Przydwórz , 210, 218, 227, 231.

3.05 od godz. 9:00 do 13:00