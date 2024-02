Czy będą braki prądu 6.02 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 6.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 6.02 w kujawsko-pomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki Szabda ulice Na Zamek 13A, 13E, 13G, 14, 15, 15 G, 15B, 22, 30, 37, 435/11, 435/12, 435/14, 435/9, Sądowa 15, 17A, 23 6, 16A, 17A, 17B, 18, 18A, 19A, 19F, 20, 21A, 21B, 22, 23, 23 A, 403/1, 404/1.

2.06 od godz. 8:00 do 10:00 Niewierz od 1 do 3, 3A, 3B, 4, od 10 do 16, 18, 47, 48, 113/1, 138/1.

2.06 od godz. 10:00 do 12:00 Grudziądz Węgrowo 76A, 78.

2.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat chełmiński Gołoty 21, 22, 24, 26A, 27, 28, Stablewice 29, 13, 19/9.

2.06 od godz. 7:30 do 12:00 powiat radziejowski Pścinno 32, od 35 do 37, 39.

2.06 od godz. 8:30 do 14:30

Dobre ulica Dworcowa 14, 15, 15/A, od 16 do 18, 20, od 24 do 31.

2.06 od godz. 12:00 do 14:00 Broniewek 48A.

2.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat lipnowski Chojno 67.

2.06 od godz. 8:30 do 14:00 Ostrowitko 11, od 13 do 17, 19, 20, 101/1, 129.

2.06 od godz. 8:00 do 11:00 Wioska , 143.

2.06 od godz. 11:30 do 14:00 Teodorowo 49, Wielgie ulica Szkolna 4, 5, 5A, 7, 9, od 11 do 13, 16, 19, 20, 22, 28, 32, 161/3, 149/3 63.

2.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wielgie ulica Klonowa 17, 21, 23, 510 35.

2.06 od godz. 12:00 do 14:00 powiat żniński Huta-Chojno 1, 2, 118.

2.06 od godz. 8:30 do 14:00

Charszewo od 17 do 19, 22, 23, 30, 32, 32A, 32B, 88, 89, 21/3, 4/18, 99/1, 99/15, 99/16, 99/20, 99/21, dz. nr 96/6, Nadróż 88A, Ruda 2, 3, 3A, 4, 8, 9, 9A, 9C, 12, 12E, od 13 do 17, 21, 32, 106, 110/10, 110/13, 110/14, 151/1, 151/16, 151/8, 169/9, 178/2, 205/1, 206/13, 24/10, 24/11, 24/15, 24/3, 24/5, 25, DZ. 204/4, DZ. 24/8 , Ruda Żalska 5, 18, (dz. 204/5), 210/2, 94/4.

2.06 od godz. 11:30 do 14:00 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Kolejowa, Świerkowa, Klonowa, Czerska numery: od 5 do 15 oraz 33, Laskowicka numery nieparzyste od 17 do 29, parzyste od 18 do 38A, Polna od 23 do 29, Na Wężowcu 7, 10, 19, Laskowice ul. Błotna 4, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

7.02 od godz. 7:00 do 13:00

Jeżewo ul. Dębowa, Kręta, Poprzeczna, Okrężna, Czerska numery: 29, 31, Na Wężowcu 6, 9, 25, Polna 31, Laskowice ul. Spacerowa 10, 12, i przyległe.

7.02 od godz. 7:30 do 12:30 Łabiszyn Barcińska , Cmentarna

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Augustowo 3, 3a, 2, 2a, 34, Kania 15, 14, 54, 13, 12, 11, 7, 6, 6a, 5, 4, 3,

7.02 od godz. 9:00 do 14:00 Cotoń 6, 6a, 5, 5a, 11, 12, 13, 14, 15,

8.02 od godz. 7:30 do 12:00

Oćwieka 32, 31, 30, 30a, 29,

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Żnin Wandy Pieniężnej

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Barcin 4 Stycznia, Przy Targowisku

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat rypiński Czyżewo 37, Ławy 15.

2.06 od godz. 8:00 do 10:30

Dylewo 2, 5, 23/14, 23/8, 23/6, 28/1, 29/3.

2.06 od godz. 8:30 do 11:30 Ruda .

2.06 od godz. 11:30 do 14:00 powiat toruński Strużal ulica Wietrzna 19, 22/5, 22/6, 22/9.

2.06 od godz. 7:30 do 10:00 Pigża 5.

2.06 od godz. 10:00 do 15:00 Różankowo ulice Bazaltowa 15, 16, 20, 271/9, Granitowa 3, 5, 9, 13, 17, Kamienna 24, 41, 43, 45, 45/2, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Marmurowa 5, 9 , 265/3, 265/5, 271/13, 271/26, 271/30, 271/6, 339/17, dz. 265/28.

2.06 od godz. 10:00 do 15:00 Osiek nad Wisłą ulica Słowicza 2 , 346/48, 347/24.

2.06 od godz. 8:30 do 13:30 Obrowo ulica Konwaliowa 2 , 233, Osiek nad Wisłą ulice Bobrownicka 4A, Fiołkowa 2, 6, 10, 14, Konwaliowa 4, 6, 8, od 10 do 12, 14, 20, Lawendowa 1, Nad Wisłą 12, Polna 15, 17, 25, 28, DZ. 416/3, ul. Polna, dz. 496/5, Różana 1, 618/14, Słonecznikowa 2, 10, 12, 16, 511/2, 614/5, 615/2, Storczykowa 1, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 21, od 23 do 25, 27, 28, 31, Wiślana 20, 21, 21B, 32, 38, 40, 510/5 3, 15, 21, 36, 111, 112, 114, 123, 123/C, 123B, 123F, 125, 125F, 125H, 126, 126 A, 162 G, 162E, 168, 509, 512/6, 611/4, 611/6, 611/8, 614/3, 615/3, 617/10, 644/10, 644/8, 649/3, 881/1, 881/2, 887/1, dz. 616/10, UL. KONWALIOWA 5, dz. 914, Silno , 888/1.

2.06 od godz. 8:00 do 15:00

Mała Nieszawka ulice Lisia 7, 9, Olszynowa 25, 25A, Prosta 5/A, 7, 8 , Wielka Nieszawka , 402.

2.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat włocławski Wieniec ulica Brzozowa 7, Wieniec-Zdrój ulice Brzozowa 4, Stanisława Smolki 11.

2.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ługowiska , 120/17.

2.06 od godz. 10:30 do 14:30 Nowiny , 120/2, 14/100, 14/116, 14/121, 14/125, 14/127, 14/131, 14/132, 14/134, 14/91, 14/93, 14/94, 14/96, 14/97 Obr.0013.

2.06 od godz. 10:30 do 14:30 Parlin 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 Włocławek Warząchewka Nowa od 1 do 6, 6A, od 19 do 22, 25, OŚW., 357/3.

2.06 od godz. 8:00 do 12:30 powiat świecki Świecie ul. Wojska Polskiego numery: 195, 195/4, 195A, i przyległe.

6.02 od godz. 7:30 do 15:30

powiat tucholski Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Pruszcz ul. Zamknięta, Główna numery: 5, 7, Sportowa 9, 10 (zaplecze i hala sportowa) oraz kompleks sportowy, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

6.02 od godz. 7:30 do 13:00 Pruszcz ul. Sportowa numery: od 1 do 8 oraz 10, 10A, Główna 21, i przyległe.

6.02 od godz. 8:00 do 12:30 Ludwichowo numery: od 29 do 31 oraz 35, i przyległe.

7.02 od godz. 9:00 do 13:30

Pruszcz ul. Spacerowa numery: od 6 do 11, Północna 5, 8, i przyległe.

8.02 od godz. 8:00 do 14:30

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Mała; Dukt.

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Dobrcz ul. Wybudowanie numery: 2, 5, i przyległe.

6.02 od godz. 8:00 do 15:30 Brak zasilania w miejscowości Murowaniec ul. Łochowska 32, 34, 36, dz. 70/6-7-8.

6.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Czarże ul. Chełmińska 61 - 79, 74 - 94; Szlachecka; Łęcka.

6.02 od godz. 8:00 do 11:00 Brak zasilania w miejscowości Tryszczyn dla ulic. Leśna 2, 4, 6, 8, 10, Motylowa 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 10, 12, 14, Polna 1, 6, 8, 10, Podmiejska 1, 2, 3, 4, 5, Bydgoska 3 ze stacji transformatorowej Tryszczyn 10.

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Białe Błota ul. Narzędziowa 32, dz. 146/10; Obwodowa dz. 146/14.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilnia w miejscowości Osielsko ul. Opalowa 25, 27.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Boczna 19, 22, 24, dz. 328/ 35-49-50, 329/5-8.

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 Nekla ul. Żurawinowa 7, i przyległe.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Łąsko Wielkie 34, 35, 36, 37, 38 ze stacji transformatorowej Łąsko Wielkie 4.

9.02 od godz. 10:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Borsucza 4, 5, 5a, 7, 9, dz. 149/6; Centralna 57, 58, 58A, 63, 66, 68, 74, dz. 145/8, 145/11, 145/12, 145/13, 148/3, 148/4, 148/14; Grabowa 1, 3, 5, 9, 11; Poprzeczna 1, 3, 3a, 9, 11, 13, 15, 17, dz.: 152/28, 152/30, 152/32; Zapłotek 2, dz. 147/2, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17, 147/19, 174/18; oraz w miejscowości Niwy ul. Nidzicka dz.179/3.

10.02 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Makowiska dz. 117/5, dz. 117/6, dz. 117/7, dz. 117/13.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Makowiska ul. Wypaleniska 15, 79, dz. 79/1, dz. 127.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Niwy ul. Chochołowska 7, 11, 14, 17, 25; Tatrzańska 4, 6, 7, 9, 10, 12; Chełmińska; Ostromecka; Zawrat, Karkonoska, Marianny, Tyska, Krościeńska, Żywiecka, Bieszczadzka, Długa, Karpacka, Podhalańska; Osielsko ul. Centralna 3. Niemcz ul. Reymonta.

13.02 od godz. 7:30 do 17:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Średnia 52 - 62 (str. parzysta); Jagodowa.

14.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Pekanowa.

14.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Trzemiętowo 59, 61, 62, 84 ze stacji transformatorowej Trzemiętowo 5.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Osiedle 34.

15.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowościach: Łochowo; Dereniowa; Zielona; Polna; Bursztynowa; Leszczynowa; Dębowa; Słoneczna; Na trasie; Szafirowa; Śluzowa; Szosa Bydgoska; Notecka; Mostowa; Kasztanowa; Zatokowa; Żeglarska; Brzozowa; Lisi Ogon: Malinowa; Czereśniowa; Krasińskiego; Olszynowa; Brzechwy; oraz dla stacji abonenckich: "Vitroflora" nr 89190; "Łochowo Ogrodnictwo" nr 91260; "Lisi Ogon Mewat" nr 91082; "Lisi Ogon 20" nr 9768593.

16.02 od godz. 7:30 do 14:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulic. Reymonta 8, Miłosza 2 budynki bez numerów w budowie ze stacji transformatorowej Szubin Reymonta.

6.02 od godz. 9:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Smolniki nr 27, 27d, 27b, 27a, 27c, 28, 29 ze stacji transformatorowej Smolniki 2.

9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy Powstańców Wielkopolskich 31, 31a oraz przekaźnik komórkowy Tmobile zasilany ze złacza 309 ze stacji transformatorowej Rynarzewo 16.

14.02 od godz. 8:00 do 12:00 Brak zasilania w miejscowości Wojsłąwiec ulica 700 Lecia numer 1, 1a, 2, 5, 10, 7, 7, 7c, 10 oraz działka nr 344/3 ze stacji transformatorowej Wojsławiec.

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat mogileński Czarnotul 7, 8, 10, 11, 12, 13

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Sierakowo 1-11 Sierakówek 1, 2,

8.02 od godz. 7:30 do 16:00 powiat inowrocławski Gniewkowo Słonecznikowa 1a, b, c, d,

7.02 od godz. 8:00 do 15:00 Sławsk Wielki

8.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości. Witunia dla ulic. Kwiatowa 3, 3a, 5, 7, 11, 13, 14, Krótka od 1 do 12, Runowska od 1 do 18 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulicy Wybudowanie 11 ze stacji transformatorowej Witunia 1.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dorotowo 2, 3, 7, 9, 10 ze stacji transformatorowej Dorotowo 1 i 2.

16.02 od godz. 7:00 do 19:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

