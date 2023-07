Czy będą braki prądu 8.07 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat aleksandrowski

Kuczek, Łazieniec ulica Edwarda Stachury, Nowy Ciechocinek, Odolion ulice Cicha, Drzewna, Dworcowa, Elizejska, Kolejowa, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Miła, Młodzieżowa, Okrężna, Piaskowa, Relaksowa, Sosnowa, Spokojna, Szosa Ciechocińska, Świerkowa, Zaułek, Zielone Zacisze.

7.08 od godz. 19:33 do 21:45

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Śląska, ul. Sobieskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Batorego, ul. Kochanowskiego

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Stołeczna, ul. Anny Jagiellonki, ul. Kopernika

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Łazy, ul. Aleja Krakowska od numeru 189 do numeru 203, ul. Łączności od numeru 41 do numeru 49C i od numeru 56 do numeru 60

12.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Baśniowa numery 12, 14, 16, 18

12.07 od godz. 11:00 do 15:00