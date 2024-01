Czy będą braki prądu 9.01 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (9.01 4:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Anielewo od 1 do 5, 18, Kruszyny Szlacheckie 55, 56, 58. 1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Mokre ulica Złota 19, 25, 27, 29, 45 66, 66A, 68, 73, 81, od 83 do 85. 1.09 od godz. 8:00 do 13:30

powiat golubsko-dobrzyński

Frydrychowo 10, 14, 16, 18, 23, 93, 94.

1.09 od godz. 8:00 do 19:00

powiat wąbrzeski

Frydrychowo 15, 23, Myśliwiec 92, 95, 96.

1.09 od godz. 8:00 do 19:00

powiat chełmiński

Unisław ulice Chełmińska 6, 8, 10, 10A, 12, 19, Chopina od 2 do 4, 4A, 5, 6, 10, 802, 808/1, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Podgórna od 1 do 4, 6, 6A, 8, Słowicza od 1 do 8, 9A, od 10 do 13, 15, 17, 19, Szymanowskiego 1A, 2, od 4 do 8, 10, 813.

1.09 od godz. 8:00 do 12:30

powiat włocławski

Kolonia Łódź 1, 2, 4, 5, 7, od 11 do 14, 14A, od 15 do 17, 20, 21, Kolonia Łódź ---, Milżynek , Milżynek-75/3 (GPO), Sułkowo 2, 3, 6, 7, Sułkowo-13 (GPO).

1.09 od godz. 8:00 do 9:00