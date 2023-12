Czy będą braki prądu 9.12 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gródek ul. Kasztanowa, Miodowa, Żwirowa, Brzozowa, Cisowa, Świerkowa, Wodna, Leśna, Spacerowa, Wędkarska, Słoneczna, Osiedlowa, Ogrodowa, Szkolna numery: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Hoffmana 1, 8A, 8B, 10A, 10B, Polna 2, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów. 15.12 od godz. 7:30 do 15:00

Świecie ul. Kolejowa 8, 25, i przyległe. 14.12 od godz. 8:00 do 15:30

Gródek ul. Wrzosowa, Wędkarska (garaże) oraz hydrofornia, i przyległe. 11.12 od godz. 7:30 do 10:30

Strzelce Górne ul. Jaskółcza, Dzięciołowa, Gołębia, Kukułcza, Długa numery: 15, 16, 18, Strzelce Dolne numery: od 1 do 54, Włóki os. Chełmszczanka 3, Gądecz 12, 13 oraz od 21 do 33, i przyległe. 12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Jarużyn ul. Sołecka 36, 38, 42, 44. 12.12 od godz. 8:00 do 11:00

Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Chełmońskiego, Stwosza, Matejki, Kossaka, Bydgoska, Wyspiańskiego, Morawskiego, Rutkiewicz, Kukuczki, Styki, Teligi, Malczewskiego, Doby. 12.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Drzewna 2. 12.12 od godz. 8:00 do 12:00

Stronno ul. Łabędzia działki nr 183/30 oraz 183/31, i przyległe. 11.12 od godz. 9:00 do 13:30

Kobylarnia Prosta 11.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gródek ul. Wrzosowa, Wędkarska (garaże) oraz hydrofornia, i przyległe. 15.12 od godz. 12:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Łochowska 35 - 55, dz. 20/21-22; Szosa Szubińska 18, 24, 34, 42; Kolejowa dz. 14/5; Wyczynowa 18, 24, 34, 42, dz. 34/22. 14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowościach: Rudy, Wypaleniska, Otorowo, Makowiska; Łążyn (odbiorcy zasilani ze stacji: Makowiska 4, Makowiska 13, Rudy) 14.12 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 21, 22, 23, 29, 24, 11, 12, 34; Otorowo 31; Wypaleniska 32, oraz stacje abonenckie: Makowiska 7 DROBEX nr 91550; Makowiska 8 nr 97820; Makowiska 9 DRODEX nr 97810; Makowiska 10 FRISCHKE nr 98510 i Makowiska 12 nr 98740. 13.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Zięby 4 - 8. 13.12 od godz. 7:00 do 15:00

Mała Cerkwica od numeru 1 do 67, i przyległe. 11.12 od godz. 8:30 do 13:30

Jeleńcz 40, i przyległe. 14.12 od godz. 8:30 do 14:00

Cekcynek ul. Hebanowa 26, i przyległe. 13.12 od godz. 8:30 do 12:00

Klonowo numery: 98, 98A, 99, i przyległe. 13.12 od godz. 8:30 do 14:00

Kruszka działki nr 538/33 oraz 538/34, i przyległe. 12.12 od godz. 9:30 do 13:00

Cekcyn ul. Leśna numery: 3, 5, 7, i przyległe. 11.12 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Nowowiejska. 19.12 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Jezierce. 15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Nekla ul. Robiniowa (bez numeru 20, 22), i przyległe. 14.12 od godz. 9:00 do 13:30

Kamień Krajeński ul. Młyńska, Ogrodowa, Chojnicka numery: 1, 6, 8, 8A, Kolbego numery parzyste od 2 do 14, Mickiewicza 1, 3, 5, Plac Odrodzenia od 15 do 21, Główna 12 (poczta), i przyległe.

12.12 od godz. 8:00 do 14:30

Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulic. Runowska od 1 do 18, Kwiatowa od 3 do 13 nieparzyste i nr 14 ze stacji transformatorowej Witunia 3 POM.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Piaseczno nr 6, 6a, 6b, 7, 7a, 11, 12, 20, 20a, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 23, 31, 34, 35, 66a, 67, 69, 69a.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat inowrocławski

Kicko 1, 2, 3, 4, 5, i sąsiednie Tarnówko Kom-Rol, 3, 2, 4, 5, 6, 14, 14a, 15, 13, 12, 11, 16, 7, 8, 9, 10,

11.12 od godz. 9:00 do 14:00