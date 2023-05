Czy będą wyłączenia prądu 10.05 w kujawsko-pomorskim?

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 10.05? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 10.05. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat toruński Biskupice ulica Cicha. od 5.09 godz. 16:41 do 5.10 godz. 4:45 Lulkowo 11, Łysomice ulica Sadowa od 2 do 4, 4A, od 5 do 10, 10 A, 11.

5.10 od godz. 8:30 do 13:30 Dobrzejewice 101, 118.

5.10 od godz. 8:00 do 13:00 Górsk ulica Spółdzielcza 1, 7, 9B, 13A, 19, 21, 24A, 88/21, 88/31, 88/34, 88/46, 90/2 , 88/42, 88/43, 90/20, 90/35.

5.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat brodnicki Brzozie 124, 125, 125A, 126, 156/1.

5.10 od godz. 8:30 do 14:00 Miesiączkowo od 68 do 71.

5.10 od godz. 8:30 do 13:30 Gaj-Grzmięca 31A, Strzemiuszczek , 37/11.

5.10 od godz. 8:00 do 12:00 Grudziądz Biały Bór od 50 do 57, 87/C, 87A, 87B, od 88 do 90, 90A, 90b, 90C, 91, 91A, 91E, 170, 0001-72/4 (GPO), 104/1, 124, 155/9, 81, 99/3, 99/4, Mały Rudnik ulica Storczykowa 5, 7, 122/15 76/I, 76A, 89, 122/23, 122/25.

5.10 od godz. 8:30 do 17:30

powiat chełmiński Lipienek od 62 do 64.

5.10 od godz. 12:00 do 14:00 Łęg, Habdzin, numer 108

11.05 od godz. 9:00 do 13:00 Łęg, Habdzin, nr 108

11.05 od godz. 10:00 do 14:00 powiat włocławski Czuple 18, Paruszewice 9, 11, od 14 do 16, 19, 22, .-Paruszewice, Sieroszewo 1, 6, Sieroszewo (wieś)-99 (GPO), Sieroszewo-122 (GPO).

5.10 od godz. 8:30 do 10:30 Gołębin od 2 do 5, 7, 8, Górniak 36, od 39 do 43, 58, Lubraniec Parcele-162/3 (GPO), Lubraniec-Parcele 61, 67, 117/5, 162/1, 167/4, 174/1, 217/5 , 217/6, Lubraniec Parcele-217/4 (GPO), Lubraniec Parcele-217/8 (GPO), Turowo 1, 2, 2A, 2B, od 3 do 7, 11, 15, 16, 21, 3/14, Turowo -3/15 (GPO), Turowo -3/9 (GPO), Turowo-3/4 (GPO), Turowo-3/8.

5.10 od godz. 11:00 do 13:30

Brześć Kujawski ulice Archeologów, Dominikanów, Głowackiego, Kilińskiego, Krakowska, Królewska, Książąt Kujawskich, Kujawska, Piastowska, Polna, Rybaki, Wojska Polskiego, Zielna.

5.10 od godz. 9:00 do 12:00 Guźlin 100, 100A, 100E, 100F, 101P, 22/12, 22/5, 22/7, 23/4, DZ. 22/8.

5.10 od godz. 9:00 do 12:00 powiat radziejowski Zgniły Głuszynek od 1 do 5, 7, 9, 11, 11A.

5.10 od godz. 10:00 do 12:00 powiat lipnowski Janczewek , Kolankowo 2, 3, 3A, od 4 do 7, 7A, 7B, 8, 10, 10A, 11, 11A, 12, 12A, 13A, 14, 14A, 15, od 18 do 24, 25A, 26, 27, 27A, 28, od 30 do 35, 44, 169/25, 169/27a, 169/30, 169/32, 20/3, 28/1, 68/2, 69/4, Lipno ulice Przytorowa 2, 11, 15, Spacerowa 8, 16 1/G, 2154, Rumunki Podgłodowskie 16A.

5.10 od godz. 10:00 do 15:00

Skępe ulice Brzozowa 1b, 49/14, 49/8, Jodłowa 8, Leśna 5, 7, 9, 10, 22, 24, 49/16, 49/5, Modrzewiowa 3, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 51/19, Sosnowa , 50/28.

5.10 od godz. 10:00 do 15:00 Rumunki Skępskie ulica Bażancia 22.

5.10 od godz. 10:00 do 15:00 powiat golubsko-dobrzyński Mlewo 61, 98, 98B, 234/5.

5.10 od godz. 10:00 do 15:00 powiat sępoleński Piaseczno, ul. Pomorska od numeru 21 do numeru 40, ul. Gałczyńskiego od numeru 1 do numeru 11, ul. Gojawiczyńskiej od numeru 1 do numeru 7A

10.05 od godz. 9:00 do 13:00 Piaseczno, ul. Cichej Łąki, ul. Kwitnącej Gruszy, ul. Dzikiej Jabłoni

16.05 od godz. 10:00 do 14:00 powiat nakielski Siedliska, ul. Do Lasu, Stacja uzdatniania wody, ul. Puchacza, ul. Kamyczkowa, ul. Gołębia, Chylice, ul. Krzemowa

15.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki Łazy, ul. Wiejska, ul. Daleka 1, 2, 3, 4, 2b, 2d, 19, 21, 21a, ul. Grażyny, ul. Bażantowa od nr 1 do nr 9

15.05 od godz. 10:30 do 14:30 powiat bydgoski Wilcza Góra, ul. Polna numery 21a-b, 21e-f, 23a-f

16.05 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

