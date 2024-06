Czy będą wyłączenia prądu 11.06 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 11.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (11.06 10:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Pień nr 5.

11.06 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żniński Brzyskorzystew: 50, 51, 51a, 52 i 52a, zgodnie z plakatami ogłoszeń

11.06 od godz. 7:00 do 13:00 Brzyskorzystew.

11.06 od godz. 8:47 do 11:00 powiat świecki Drzycim ul. Świecka 14, 16 (hydrofornia) oraz działki 374/12, 374/38, i przyległe.

11.06 od godz. 7:30 do 18:00 Osie ul. Kamienna, Starogardzka numery: od 2 do 23, Sienkiewicza numery parzyste od 24 do 28, Młyńska 2A, i przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 14:30 powiat sępoleński Dąbrówka ul. Spacerowa numery: 1, 2, 5, 5A, i przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 14:30

powiat tucholski Śliwice ul. Łowiecka (przepompownia ścieków), i przyległe.

11.06 od godz. 8:00 do 11:30 Główka numery: od 2 do 18, i przyległe.

11.06 od godz. 8:30 do 14:00 Bysław ul. Piaskowa, Jeziorna działki nr 710/4, 286/10, 286/12, i przyległe.

11.06 od godz. 9:00 do 12:30 Knieja 15, i przyległe.

11.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat inowrocławski Suchatówka. Zgodnie z plakatami ogłoszeń.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nakielski Białowieża, Matyldzin, Mrocza ul. Łużycka, ul. Okrężna, ul. Piastowska, ul. Piotra, Wiele, Wiskitno.

11.06 od godz. 9:33 do 11:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat rypiński Okalewo.

6.11 od godz. 8:27 do 10:01 powiat włocławski Chodecz ulica Władysława Warneńczyka.

6.11 od godz. 4:34 do 10:45

Bogołomia ulice Krokusowa, Kwiatowa, Leśna, Limbowa, Łubinowa, Magnoliowa, Nasturcjowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Chodeczek, Huta Chodecka, Huta Towarzystwo, Mstowo ulice Agrestowa, Akacjowa, Aroniowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyklamenowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Dębowa, Goździkowa, Imbirowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jodłowa, Leśna, Niesiołów-Towarzystwo, Strzyżki.

6.11 od godz. 4:34 do 10:45 Stary Witoszyn.

6.11 od godz. 4:34 do 10:45 Dąbrowa rejon ulic Bydgoskiej i Parkowej

14.06 od godz. 7:00 do 13:00 powiat brodnicki Brudzawy 74, 75, od 77 do 79, Kruszyny , 1/1.

6.11 od godz. 8:00 do 17:00 Kruszyny 38.

6.11 od godz. 8:00 do 17:00 powiat chełmiński Nowe Dobra 71, 72, 75, 78, 96.

6.11 od godz. 8:00 do 12:30 Małe Łunawy 1, 3, 15, 29, 65, 64/10, 69/7, 69/8, 73/8, Nowawieś Chełmińska od 24 do 27, 29, 30, 33A, 35, 35a, 35B, STA 8, 135/3, 138/4, 147/2.

6.11 od godz. 9:00 do 13:30

Wabcz 15.

6.11 od godz. 9:00 do 13:30 Grudziądz Turznice 2, 2A, 2D, 2F, 2H, 3, 3B, 3C, 4, 5 I, 5A, 5C, 5D, 6, od 8 do 10, 10A, 11, 13, 13A, 14, 14A, od 15 do 20, 22, 24, 25, 28, 30, od 34 do 39, 44, od 46 do 48, 50, od 52 do 54, 54A, 54B, 56, 57, 57/A, 58, 58A, 59, 61, 0023-110/4, 0023-110/6 (GPO), 0023-150 (GPO), 0023-154/16, 0023-154/2, 0023-154/8, 0023-155/15 (GPO), 0023-155/22 (GPO), 0023-157/2 (GPO), 0023-158/10 (GPO), 0023-162/1 (GPO), 0023-173/11 (GPO), 0023-173/31 (GPO), 0023-173/33 (GPO), 0023-204/14, 0023-204/27 (GPO), 0023-204/9,204/8, 0023-230/2 (GPO), 12, 145/14, 148/6, 149/2, 151/13, 151/7, 154/15, 155/17, 155/4, 155/6, 158/3, 169/5, 173/30, 173/6, 248/1, 49/1, 95/8, DZ 246/3.

6.11 od godz. 8:00 do 11:00

powiat wąbrzeski Brudzawki od 21 do 23.

6.11 od godz. 8:00 do 17:00 powiat aleksandrowski Ośno 8, 8A, 9, 15, 16, 16A, 18, 18A, 19, 21, 21A, 22a, od 23 do 26, 26B, od 27 do 29, 29A, od 30 do 39, 28/7, 55/3, dz. 17, dz. 8/2, Ośno -158/1 (GPO), Ośno -57/3 (GPO), Ośno-34/5 (GPO), Ośno-56/11 (GPO), Ośno-57/5 (GPO), Ośno Drugie 27, od 30 do 32, 33A, 34, 35, 37, 38, 41, 41A, 41B, 41C, 41D, od 44 do 46, 48, Ośno Drugie-18/1 , Ośno Drugie-34/1 , Ośno Drugie-4 (GPO).

6.11 od godz. 8:00 do 13:30 Waganiec ulice Osiedlowa 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 24A, 26, 246, Przechodnia 2.

6.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lipnowski Chrostkowo 58, 60, 100.

6.11 od godz. 8:00 do 12:00 Chrostkowo 46, Chrostkowo Nowe 45A.

6.11 od godz. 11:00 do 15:00 Skępe ulice Dworska Góra 31, 37A, 793/11, 793/17, 793/3, 795/21, Rybacka 3, 4.

6.11 od godz. 8:00 do 11:00 Skępe ulica Dworska Góra 1a.

6.11 od godz. 11:00 do 14:00 Źródła 42, 42A, 49, 54.

6.11 od godz. 8:30 do 14:00 powiat toruński Pluskowęsy 29A, 30, 31, 32a, od 33 do 35.

6.11 od godz. 7:00 do 11:00 Pluskowęsy 55.

6.11 od godz. 11:00 do 15:00 Łubianka ulice Św. Izydora Oracza 2, 5, 7, Wichrowa 1 , 59/35.

6.11 od godz. 8:00 do 12:00 Sąsieczno , 21/33.

6.11 od godz. 9:00 do 13:00

Rozgarty ulice Borowikowa 5, Truflowa 1, 2A, 3, 5B, 7, 53/2 , 53/18, 53/4.

6.11 od godz. 8:30 do 10:30 powiat golubsko-dobrzyński Pluskowęsy 30, od 32 do 35.

6.11 od godz. 7:00 do 11:00 Pluskowęsy 65.

6.11 od godz. 11:00 do 15:00 Włocławek Nowa Wieś ulica Topazowa 25, 26, 127, 385/10 (GPO).

6.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat inowrocławski Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Inowrocław ul. Reymonta 4; Miechowice: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 18, 20, 20a, 21, 22, 12, 12A do 12T, 38, 39, 39a, 39g, 39d.

11.06 od godz. 12:00 do 15:00 Trląg numery od 54 do 57 i 57a, zgodnie z plakatami ogłoszeń

11.06 od godz. 16:00 do 17:00

Sławęcinek 37d, 37c,

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Kępa Kujawska. Zgodnie z plakatami.

13.06 od godz. 8:30 do 15:00 powiat żniński Janowiec Wielkopolski rejon ulicy Strzeleckiej, zgodnie z plakatami ogłoszeń

12.06 od godz. 7:00 do 15:00 Ośno od numeru 31 do 36 zgodnie z plakatami ogłoszeń

12.06 od godz. 7:00 do 13:00 Cerekwica od 58 do 64 zgodnie z plakatami ogłoszeń

13.06 od godz. 7:00 do 13:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Łabiszyn. ulice. Barcińska. Cmentarna. Zgodnie z plakatami.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Łabiszyn. ulice. Romantyczna, Powstańców Wielkopolskich, 3 Maja, Nowy Rynek, Poznańska. dla miejscowości Kąpie. ulice. Przemysłowa, Leśna, Rynarzewska. Zgodnie z plakatami.

14.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat mogileński Chabsko ulica Południowa 28 zgodnie z plakatem ogłoszeń

12.06 od godz. 7:00 do 13:00 Łosośniki od numeru 10 do 13 zgodnie z plakatami ogłoszeń

14.06 od godz. 7:00 do 13:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Kruszyn Krajeński ul. Lipowa dz. nr 212/3 i 212/8.

12.06 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Żywiecka 2, 4, 9 - 17; Przyjazna 9 - 17; Chmielna; Spacerowa 5 - 9; Wspólna; Starowiejska 1 - 26; Sielska; Bydgoska 1 - 19; Nowowiejska 2 - 14; Spokojna 1 - 10.

13.06 od godz. 7:30 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Makowiska dz. nr 86/16.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Trzciniec 5, 9, 10 ze stacji transformatorowej Trzciniec PGR.

13.06 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Strzyżawa nr 22, 22a, 28, Strażnica PKP.

14.06 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w energię elektryczną dla następujących miejscowości: Dziemionna. ulice. Polna 14; 38; 39; Kasztanowa. Zgodnie z plakatami.

14.06 od godz. 8:30 do 14:00 Kilkuminutowe braki zasilania w miejscowościach: Makowiska nr 11, 12, 21, 22, 23, 24, 29, 34; Otorowo nr 31; Wypaleniska nr 32.

18.06 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Reptowo nr 2, 3, 3A, 3AB, 3AE, 3AA, 3AK, 3FB, 3F, 3H, 3HA, 3G, dz. 333/1 - 88, dz. 334/21, dz. 334/25, dz. 334/52, dz. 334/53, dz. 334/55, dz. 301/24.

19.06 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Mochle dla ulic. Żytnia 1 i 2 oraz Stary Młyn od 59 do 99 ze stacji transformatorowej Mochle 3 i Mochle 5.

19.06 od godz. 8:00 do 18:00

powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Słupy 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz kościół parafialny ze stacji transformatorowej Słupy 1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Słonawki dla Żwirowni ze stacji transformatorowej Słonawki 2.

18.06 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania ze stacji transformatorowej Stalówka 2 dla adresu Stalówka 12.

19.06 od godz. 7:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Ślesin dla ulic. Świerkowa 17, 19, 21 , Sportowa 5 do 14 ze stacji transformatorowej Ślesin 8.

19.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Wiąg numery: 14B, 14C, 14D, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

13.06 od godz. 7:00 do 18:30

Wiąg numery: od 11 do 14A, 14E, od 15 do 16B oraz 66A, i przyległe.

13.06 od godz. 7:30 do 18:00 powiat tucholski Brzozie numery: 56, 58, i przyległe.

14.06 od godz. 8:00 do 15:30 Piastoszyn ul. Okrężna, Główna numery nieparzyste 1, od 5 do 15 oraz od 17 do 25, parzyste od 2 do 10, Leśna 1, 3, 5, 7, 9, Spółdzielcza 2, 4, 6, 8, i przyległe.

14.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Zabartowo 26, 27, 28, 29, 30 ze stacji transformatorowej Zabartowo 2 PGR.

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Rogalin 39, 41, 43, 47 ze stacji transformatorowej Rogalin 3.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Sypniewo dla ulicy Parkowej 1 do 4 ze stacji transformatorowej Sypniewo 1 PGR.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

