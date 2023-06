Czy będą wyłączenia prądu 13.06 w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski

Łęgno 3, 3a, 4, 5, 5A, od 6 do 10, 10A, 11, 11A, od 12 do 14, 14B, od 15 do 17, 17A, od 18 do 21, od 25 do 28, od 32 do 37, 41, 42, BN, PGR, 7-158, 7-201/2, dz. 123, dz. 163, dz. 166/3.

13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Kamieńczyk 1, 3, 4, od 6 do 11, od 17 do 19, 22, 25, 74/7, 68/6, 7/1, 7/4, 7/5, 7/8, 77, 8/8, Kamieńczyk-73/6 , Kamieńczyk-74/6 , Kamieńczyk-75/1 , Kamieńczyk-75/2 , Kamieńczyk-75/3 , Kamieńczyk-75/5 , Kamieńczyk-75/8 .

13.06 od godz. 8:30 do 10:00

powiat brodnicki

Brodnica 31, Wybudowanie Michałowo ulica Działkowa 23, 25, 29, 56, 56A.

13.06 od godz. 10:00 do 14:00