Czy będą wyłączenia prądu 14.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 14.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w kujawsko-pomorskim.

Gdzie obecnie (14.05 7:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Święte od 1 do 10A, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

14.05 od godz. 7:00 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski Modzerowo 5, 41, 43, 45, 46, N.

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Kłóbka 1, Modlibórz od 10 do 12, od 16 do 23, od 25 do 31, 40A, 24/1, 93/2, DZ. 13.

14.05 od godz. 8:00 do 11:30

Kłóbka od 1 do 6, 6A, 7, 7 B, 7A, 8, 8A, 8C, 8D, 9, 9A, od 10 do 12, 14, 15, 17, 18B, 19, 21, 22, 22/A, od 23 do 32, 32/B, od 33 do 37, od 39 do 41, 41A, od 42 do 44, 48, 49, 52, 54, 58, 60, 63, 65, 68, 105, 129/2, 153, 154, 158/3, 158/4, 55/1, 53/14, 53/6, 158/1, 56, 158/3, 161/10, 182/16, 182/22, 182/28, 182/30, 182/41, 182/42, 182/46, 23/1, 53/12, 55/2, 81, DZ. 152/1, dz. 161/1, Modlibórz od 10 do 12, od 16 do 23, od 25 do 31, 40A, 24/1, 93/2, DZ. 13, Podgórze od 2 do 4, Kłóbka-194, Rzegocin 13.

14.05 od godz. 8:00 do 11:30 powiat brodnicki Sosno 241, 257, Zbiczno ulice Bukowa , 680/1, Okrężna 35, 37, Zakątek 4, 620 56A, 247, 273, 38/1, 634/1, 683.

14.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat radziejowski Kamieniec od 6 do 11, 11A.

14.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat rypiński Okonin 5, 12, 24, 25, 28.

14.05 od godz. 8:00 do 12:00 Somsiory 25, 28, 30, 76/1, 79/2.

14.05 od godz. 11:00 do 15:00 powiat toruński Obrowo ulica Leśna 21.

14.05 od godz. 10:00 do 12:00 Kawęczyn 80, 82, 83, 85 A, 85 C, 85b, 493/6, 493/9, 493/12, 501/2, Łążyn 27D, Obrowo ulice Leszczynowa 2, 5, 85D, Rydzowa 3, 7, 8, 14, Wrzosowa 2, 4, 6 , 401/1, 492/1, 492/22, Smogorzewiec 15, 17, 18, 21, 21A, 21F, 22, 23, 25, 28, 30, 85, .-143/10, 143/8, 156/5, 173/2, 173/3, 173/4, 70/3, 78/2.

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 Rozgarty ulice Długa, Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kamykowa, Kwiatowa, Leśna, Lisia, Lotnicza, Łąkowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Ptasia, Sarnia, Siewna, Skalna, Spokojna, Wesoła, Wróblowa, Zacisze, Zajęcza, Zielona Polana, Zielony Zakątek, Żwirowa, Żytnia, Stary Toruń ulice Bratkowa, Długa, Rumiankowa, Słoneczna, Słonecznikowa, Zławieś Wielka ulica Długa.

14.05 od godz. 10:00 do 12:00

Rzęczkowo 82, 82A, 82D, 95, 136/12, 136/5, dz. 148, Zławieś Mała ulice Honorowych Dawców Krwi 7 A, Zachodzącego Słońca , 6/8 .

14.05 od godz. 7:30 do 15:30 Czarnowo ulice Brzozowa 9A, 10a/1, 10a/2, 10b, 12A, 12B, Jarzębinowa 10A, 10B, 12/B, 12A, 12B, 14 B, 14A, 16A, 18A, 18B, 20/B, 22B, 26A, 26B, 28A, 28B, 30A, 441, 457, 459, 461, 463, Modrzewiowa 3B, 4A, 5, 5A, 6, 6B, 7A, 8 A, 8B, 9A, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 15A, 16/B, 17/A, 17A, 17B, 18/A, 18/B, 18A, 18B/1, 19/b, 19A, 20A, 20B, 21A, 21B, 22A, 23A, 23B, 23B/1, 24, 24A, 450, 452, 458, 467, 475, Topolowa 7/B, 7A, 7B, 9/B, 9A, 9B, 10B, 11/A, 11A, 11B, 14 B, 14/A, 437/3, 444, 445, 447, od 453 do 455, 460, 471, 485, 526.

14.05 od godz. 9:00 do 16:00

Włocławek Kruszyn ulica Kazimierza Wielkiego od 3 do 6, 8A, 20A, 77, 79, 83, 85, 91, 95, 95C, 97, 99, 100, 104, 108, 110, 112, 114, 118/2, 120, 122, 124, 33/7, DZ. 111/3 103, 61/10, Kruszyn-pas drogowy dz. 61/9.

14.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat mogileński Rzeszynek 32, 31, 38,

14.05 od godz. 7:30 do 15:00 Rzeszynek 28, 29, 30, 34, 33

14.05 od godz. 7:30 do 11:00 powiat inowrocławski Kruszwica Piasta 2a, 2b, 2c,

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Dulsk, Sikorowo, Góra

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 Piecki 3, 4, 2, 2a, 5, 7, 1, 6, 8, 10, 9, 11, 12, 15

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Chełmce 19, 20, 22, 21, 118, 120, 121, 121a, 134, 134b, Stacja paliw, 124, 125,

17.05 od godz. 8:00 do 16:00

Rybitwy 69, 68, 67, 66a, 66 oraz 17 maja w godzinach od 8 do 15.

18.05 od godz. 8:00 do 10:00 Rybitwy 69, 68, 67, 66a, 66

20.05 od godz. 8:00 do 11:00 powiat świecki Wielki Komórsk ul. Bzowska od numeru 3 do 31, i przyległe.

15.05 od godz. 7:00 do 15:30 Krzewiny (nie dotyczy leśniczówki), i przyległe.

16.05 od godz. 7:00 do 15:30 Gajewo os. Zabudowania, i przyległe.

17.05 od godz. 7:00 do 15:30 powiat żniński Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Jeżewo ul. Okrężna, Poprzeczna, Na Wężowcu numery: od 25 do 34, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.05 od godz. 7:30 do 18:30

Gąsawa Tartaczna 1, kaplica

15.05 od godz. 7:30 do 14:00 Załachowo 72, 72a, 73, 73a, 71, 70, 76, 4b, 4a, 5, 7a, 7b, 6, 6a, i sąsiednie

15.05 od godz. 8:00 do 18:00 Gogółkowo 35

17.05 od godz. 7:30 do 14:00 Brzyskorzystew 12, 13, 14, 15,

17.05 od godz. 7:30 do 14:00 Łabiszyn Wieś 72a, 72c, 71g

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Czewujewo 4, 3, 5, Izdebno 29, 28, 27, 26, 25, 24,

18.05 od godz. 8:00 do 10:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Iłowo od 1 do 30 ze stacji transformatorowej Iłowo 2 Wieś.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Iłowo od 1 do 30 ze stacji transformatorowej Iłowo 2 Wieś.

16.05 od godz. 8:00 do 17:00

Brak zasilania w miejscowości Rogalin 39, 41, 43, 47 ze stacji transformatorowej Rogalin 3.

20.05 od godz. 7:00 do 15:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Łochowo ul. Prusa 11, 13, 15, 17.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Bydgoska; Smukalska; Olimpijczyków; Matejki; Pod Wierzbami; Bajkowa; Zielona; Pogodna; Urocza; Dobra.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Tarkowo Dolne Słoneczna 22a, 55, 55a,

15.05 od godz. 8:30 do 12:30 Brak zasilania w miejscowości Jagodowa ul. Promienna 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

16.05 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Niemcz ul. Bydgoska 65 - 81, 108 - 114.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Łochowice ul. Łąkowa 29 - 69.

17.05 od godz. 7:00 do 14:00

Kilkudziesięciominutowe braki zasilania w miejscowościach: Gzin ul. Bydgoska; Otowice ul. Otowicka, Szkolna; Dąbrowa Chełmińska ul. Szkolna, Otowicka, Bukowa, Chełmińska, Leśna, Linie, Przy Rezerwacie.

17.05 od godz. 14:00 do 19:00 Kilkudziesięciominutowe braki zasilania w miejscowościach: Gzin ul. Bydgoska; Otowice ul. Otowicka, Szkolna; Dąbrowa Chełmińska ul. Szkolna, Otowicka, Bukowa, Chełmińska, Leśna, Linie, Przy Rezerwacie.

18.05 od godz. 14:00 do 19:00 Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Gajowa, Fermowa, Łąkowa, Chełmińska, Przemysłowa, Wesoła, Bazowa, Produkcyjna, Konwaliowa, Kwiatowa, Kręta.

18.05 od godz. 9:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Czemlewo ul. Przy skarpie 2, 29, 30, 30A, 32, 10, 33, 38, 44, 44/3; Główna 17, 15, 10, 16, 24A, 28, 28A.

20.05 od godz. 7:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Wichrowe Pola; Pigwowa.

20.05 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania ze stacji transformatorowej Tryszczyn 3 dla ulic. Nad Brdą 2, 4, Warzywna 2, 20, Długa 37, 39, 41, 78, 82, Piaskowa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Skarbiewo 1, 2, 3, 4 ze stacji transformatorowej Skarbiewo 2. Oraz chwilowy brak zasilania ze stacji transformatorowej Skarbiewo 1.

21.05 od godz. 8:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowości Skarbiewo 1, 2, 3, 4 ze stacji transformatorowej Skarbiewo 2. Oraz chwilowy brak zasilania ze stacji transformatorowej Skarbiewo 1.

22.05 od godz. 8:00 do 18:00 Brak zasilania w miejscowościach: Niwy ul. Chochołowska; Tatrzańska; Chełmińska; Ostromecka; Zawrat; Karkonoska; Marianny; Tyska; Krościeńska; Żywiecka; Ostromecka; Bieszczadzka; Długa; Karpacka; Podhalańska; Osielsko ul. Centralna 3; Niemcz ul. Reymonta.

22.05 od godz. 7:30 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Trzciniec 5, 9, 10, 12 ze stacji transformatorowej Trzciniec PGR.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tucholski Wysoka numery: od 57 do 61, od 65 do 73 oraz 76, 78, Wierzchucin 2, i przyległe.

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 Śliwice ul. Tucholska działka nr 569/3, i przyległe.

15.05 od godz. 9:00 do 12:30 Rzepiczna numery: od 2 do 4 oraz od 5 do 23, i przyległe.

16.05 od godz. 8:00 do 14:30 Nowy Sumin działki od numeru 12 do 15 oraz 17/1, i przyległe.

17.05 od godz. 9:00 do 11:30 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Szubin dla ulic. Henryka Sienkiewicza 2, 4, 8, Ogrody Działkowe, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Marii Konopnickiej 48, 49 oraz Stacja Gazu ze stacji transformatorowej Szubin Os. Bydgoskie.

22.05 od godz. 8:00 do 17:00

Brak zasilania w miejscowości Dębowo dla ulicy. Krakowskiej 2a, 3, 4, 5, 7 ze stacji transformatorowej Dębowo 8 wyb. 1.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Zamość dla ulic. Bukowa 2, 4, 6, 5, 7, 8, Świerkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6 , Sosnowa 24, 24a, Brzozowa 2, 2a, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Wierzbowa od 2 do 14 ze stacji transformatorowej Zamość 5.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy. Lawendowa 3, 3a, 7, 8, 9, 9a ze stacji transformatorowej Rynarzewo 5.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

