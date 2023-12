Czy będą wyłączenia prądu 15.12 w kujawsko-pomorskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Ruże 40, 41, 43, 44, od 47 do 49, 56. 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Cieszyny od 31 do 43. 15.12 od godz. 10:00 do 14:00

Zieleń od 1 do 3, od 5 do 8. 15.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kurkocin od 55 do 59. 15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Płowężek od 1 do 4, od 6 do 8. 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Elgiszewo 1, 2, 4, 37A, od 57 do 60, 62, 62A, 63, 64, 66, 76, 76A, 76b, od 78 do 87, 90, 91, 95, 96, 97A, od 98 do 101, 101A, 102, 102A, 102b, od 104 do 108, od 110 do 114, 116, 117, 139, 143, 144, 148, 149, od 151 do 159, 161, od 163 do 166, 174, 174E, od 176 do 180, 184, 185, 188, 189, 207, 210, 224, 103, 106/1, 106/12, 106/4, 107/10, 107/20, 108/3, 117/2, 128, 139, 153/1, 154/5, 154/6, 154/7, 160/8, 251/3, 498, 52, 73, 94/3, 99, dz. 251/7.

15.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radziejowski

Byczyna 50, 51, 53, Dobre , 279/4, Dobre-Wieś od 17 do 22, 24, od 26 do 30, od 33 do 40, 40A, 41, 43, 46A, Dobre-Wieś -262/1 (GPO), Dobre-Wieś -280/4 (GPO), Dobre-Wieś-283/3 , DZ. 255/4, Kłonowo 12.

15.12 od godz. 8:30 do 15:00