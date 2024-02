Czy będą wyłączenia prądu 20.02 w kujawsko-pomorskim?

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 20.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 20.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (20.02 9:04) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki Samin 18, 18 A, 18B, od 19 do 21.

20.02 od godz. 8:00 do 12:30 Małe Leźno 30, 31.

20.02 od godz. 8:00 do 12:30 powiat grudziądzki Annowo 43, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 59, 37/1, 60/1, DZ. 375/3, Gruta 208.

20.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gubiny 1, 2, 2A, 3, od 5 do 8, 8A, od 9 do 13, od 16 do 20, 27, 31, 42, 42A, 0004-10/1 (GPO), 181/3, 182/1, Skurgwy 16, 17, 31, 41/1.

20.02 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wąbrzeski Czystochleb 78, 79, 88, 106, 109.

20.02 od godz. 8:00 do 19:00 powiat aleksandrowski Grabie 3, 4, 30, 31A, 31B, 31C, 31D, 32, 33, 36, 16/4, 175/1, Grabie-16/6 (GPO), Grabie-16/8 (GPO), Grabie-172/2 .

20.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat włocławski Grójczyk , 49/11, Grójczyk -47/10 (GPO), Grójczyk -47/19 (GPO), Grójczyk-47/11, Grójczyk-47/12 , Grójczyk-47/13, Grójczyk-47/14 , Grójczyk-47/15, Grójczyk-47/18 , Grójczyk-47/20 , Grójczyk-47/25, Grójczyk-47/27, Grójczyk-47/28, Grójczyk-47/30 (GPO), Grójczyk-47/31, Grójczyk-47/33, Grójczyk-47/34 (GPO), Grójczyk-47/35 (GPO), Grójczyk-47/41 , Grójczyk-47/42 , Grójczyk-47/51 (GPO), Grójczyk-48/16, Grójczyk-48/17, Grójczyk-48/20, Grójczyk-48/21, Grójczyk-48/22 (GPO), Grójczyk-48/23, Grójczyk-49/10 (GPO), Grójczyk-49/21, Grójczyk-49/22, Grójczyk-49/6, Grójczyk-49/8 (GPO), Grójczyk-49/9 (GPO).

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kuźnice 1, 5, 40, OŚW., 28/4.

20.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat radziejowski Skibin 15A, 28, 29, 29A, 30.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lipnowski Chrostkowo 1, od 19 do 21, 22A, od 23 do 29, 31, od 33 do 36, 36A, 37, 81, 83, 85, 86, 92, 333, 398, 486/12, 491, 502/2, 505, Makówiec 83.

20.02 od godz. 8:00 do 11:00

Janowo 3, 9, 45.

20.02 od godz. 8:30 do 12:00 Chlebowo 37.

20.02 od godz. 8:30 do 12:00 powiat rypiński Borzymin 74, 77.

20.02 od godz. 8:30 do 14:00 powiat toruński Czarnowo ulice Akacjowa 5, 8, 245/32, 245/33, Jaworowa 3, 4, Orzechowa 3, 8, od 10 do 12, 15, 16, 16A, 17, 22, 30, dz. 245/42, Spacerowa 5, 7, 9, 15, 270/11, 270/16 od 1 do 5, 7, 7A, od 8 do 10, 16, 17, 20, 20A, 22, 23, 245/21, 245/29, 245/35, 245/40., 246/15, 247/6, 257/9, 260/1, 260/7, 270/13, 270/14, 270/9, 280/5, dz. nr 260/10, Toporzysko , 269, 270/9.

20.02 od godz. 8:30 do 13:30 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Franciszkowo od numeru 15 do 23, Krupocin od 1 do 26, Branica 48, 49, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

20.02 od godz. 7:00 do 15:00

powiat mogileński Sędowo, Sucharzewo, Kołodziejewko Wszedzeń

20.02 od godz. 7:30 do 14:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Pekanowa.

20.02 od godz. 8:00 do 13:00 Magdalenka numery: 4A, 4B, i przyległe.

20.02 od godz. 8:00 do 14:30 powiat żniński Chomiąża Księża 13 i sąsiednie Kierzkowo 28

20.02 od godz. 8:00 do 16:00 Mamlicz 16, 8, 6, 5, 4, 15, 15a, 9, 9a, 9b, 148, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6

20.02 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski Byszewo , Połajewek , 108/10 , Połajewek-108/9 .

20.02 od godz. 10:00 do 13:00

powiat lipnowski Chrostkowo od 38 do 41, 43, 44, od 46 do 53, 55, 56, 84, 481/2, Chrostkowo Nowe 45.

20.02 od godz. 11:00 do 14:00

powiat toruński Pigża ulice Chmielna 12, Migdałowa 1C, 2, 10, 138/1, 75/1, 80/5, 82,80/9 , 138/13, 138/4, 138/7.

20.02 od godz. 10:00 do 13:00 powiat inowrocławski Racice

21.02 od godz. 7:30 do 16:00 Racice 48, 47, 46, 32, 50, 49, 49a, 33, 34, 45, 44, 43, 45a, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43 przerwa na czas podłaczenia i odłączenia agregatu

21.02 od godz. 7:30 do 16:00 Murzynno 34, 33, 32, 31, 30, 19, 20, 45

21.02 od godz. 8:00 do 12:00 Palczyn 6, 8, 8a, 13, 14,

21.02 od godz. 8:00 do 12:00 Kruszwica Rybacka 16, 23,

21.02 od godz. 8:00 do 12:00 Łojewo 67, 81, 72, Góra 34, 35

21.02 od godz. 8:00 do 13:00

Dębowo 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 6, 6a, 5, 4, 4a, 3, 2, 1, 1a,

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Palczyn 12, 9, 11, 10

21.02 od godz. 11:00 do 15:00 Jaksice rejon ulic Szosa Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich, Szkolna, Sportowa, Dworcowa, zgodnie z plakatami

22.02 od godz. 8:00 do 13:00 Ściborze 12, 12a, 11,

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzany Przerwa na czas podłaczenia i odłączenia agregatu

23.02 od godz. 7:30 do 8:30 Gorzany Przerwa na czas podłaczenia i odłączenia agregatu

23.02 od godz. 19:30 do 20:30

Gorzany 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 33, 32,

23.02 od godz. 7:30 do 20:30 Kościelec 61, 52, 60, 53, 54, 55, 57

23.02 od godz. 7:30 do 20:30

Kołodziejewo Kwiatowa

23.02 od godz. 11:00 do 15:00 powiat tucholski Śliwice ul. Przytorowa 2, Sosnowa 3, i przyległe.

21.02 od godz. 8:00 do 11:30 Huby od numeru 1 do 5, i przyległe.

21.02 od godz. 8:30 do 13:30 Okoniny Nadjeziorne od numeru 5 do 12, i przyległe.

21.02 od godz. 8:30 do 12:00 Cekcyn działki od numeru 538/9 do 538/42, i przyległe.

21.02 od godz. 9:00 do 12:30 Tuchola ul. Ogrodowa numery: 26, 28, 30, 31, 31A, i przyległe.

22.02 od godz. 8:30 do 12:00 Śliwice ul. Dębowa numery: 40, 42, i przyległe.

22.02 od godz. 9:30 do 13:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lubiewo ul. Wodna, Kościuszki, Hallera numery nieparzyste od 25 do 35, parzyste od 56 do 64, Wojska Polskiego numery parzyste od 30 do 40, nieparzyste od 67 do 85, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

23.02 od godz. 7:30 do 15:00

Bruchniewo, Brukniewo, Lubiewo ul. Sportowa, Lipowa, Ks. Czarnowskiego, Miodowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 20 do 28, nieparzyste od 49 do 65, Hallera numery: 11, 15, 23, 30, 38, Witosa 1B, 1D, 7, 9, Polna 3, Lubiewo 18 oraz od 25 do 50A, Lubiewice od 51 do 56, Trutnowo 23, 24, oraz od 48 do 51, i przyległe.

23.02 od godz. 8:00 do 14:30

Okoniny numery: od 8 do 20, od 24 do 24D oraz 26, i przyległe.

23.02 od godz. 9:00 do 13:30 Rzepiczna numery: od 1 do 4, od 5 do 10, od 11 do 13, od 14 do 23 oraz od 25 do 52, i przyległe.

26.02 od godz. 8:00 do 15:30 Gostycyn ul. Mędromierska, Strażacka, Spokojna, Wybudowanie 42, i przyległe.

26.02 od godz. 9:00 do 13:30

Przy Szosie Bydgoskiej numery: 26B oraz od 27 do 29, i przyległe.

27.02 od godz. 8:30 do 14:30 Zwierzyniec od numeru 11 do 14, i przyległe.

27.02 od godz. 9:00 do 12:30 Śliwiczki nr 112, i przyległe.

29.02 od godz. 8:00 do 11:30 Lubocień numery: od 5 do 11, Wilcze Doły 20, i przyległe.

29.02 od godz. 8:30 do 13:30 Łąski Piec numery: 42 oraz od 45 do 58, i przyległe.

1.03 od godz. 8:00 do 15:30 powiat żniński Kania 3, 3a, 2, 2a, 15, 14, 54, 13, 12, 11, 7, 6, 6a, 5, 4, 3,

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gołąbki Leśniczówka, Chomiąża Księża 2, 3, 4, 11 11d, i sąsiednie

21.02 od godz. 8:00 do 16:00

Białożewin 28, od 21.02 godz. 8:00 do 22.02 godz. 15:00 Ostatkowo 9, 18, 19, 20, 21,

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Młodocin 35, 36, 37, 50, 1, 1a, 2, 51, 52, 3, 4, 5, 62, 62a, 62b, 60, 59b, 6,

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 Wiktorowo 7h, 7c, 7f, 7l,

23.02 od godz. 8:00 do 11:00

Piastowo 12a, 18, 23, 24b, 29, 30, 32, zgodnie z plakatami

23.02 od godz. 11:00 do 14:00 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Czarże: ul. Bałtycka 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 18A, 20, 22, dz.210/3; Żwirowa 2, 6, 12, 14, 14a, 16.

21.02 od godz. 8:00 do 10:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Bystra dz. 356/29 i 356/28.

21.02 od godz. 8:00 do 13:00

Dobrcz ul. Rozłogi 17, i przyległe.

21.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Ostromecko: ul. Cisowa 2a, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

21.02 od godz. 11:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Nowy Dwór dz. 371/14, dz. 372/4.

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Klonowa; Jastrzębia; Daglezjowa; Bydgoska; Leszczynowa; Cedrowa; Wiklinowa; Topolowa.

23.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Rzymska 5.

23.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Lisi Ogon ul. Twarda dz. 457, dz. 168/60, dz. 168/61.

26.02 od godz. 7:30 do 11:00 Brak zasilania w miejscowościach: Solec Kujawski ul. Błota 1a, 2, 2A, 4a, 6, 6A, 8, dz.: 34, 109/1, 363, 364; Makowiska nr 31, 37, 38, 42, 44.

26.02 od godz. 8:00 do 11:00

Strzelce Górne ul. Gądecka (szafa telekomunikacyjna), i przyległe.

26.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Makowiska dz. 117/5, dz. 117/6, dz. 117/7, dz. 117/13.

26.02 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Dymna, Jasna, Kręta, Podjazd, Pokosowa, Piękna, Promienna.

27.02 od godz. 7:30 do 13:00 Kilkuminutowe przerwy w zasilaniu w miejscowości Wypaleniska nr 9, 18, 19.

27.02 od godz. 7:30 do 13:00 Kozielec działka nr 108/7, i przyległe.

27.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Cypriana Kamila Norwida 11, 13, 15, 17, Juliusza Słowackiego od 2 do 17, Adama Mickiewicz 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, Leona Wyczółkowskiego 1 i 2 ze stacji transformatorowej Koronowo Polna.

27.02 od godz. 8:00 do 16:00

Brak zasilania w miejscowości Maksymilianowo ul. Miodowa, Wiśniowa, Szkolna, Główna, Azaliowa, Leśna, Podgórna, Liliowa, Kwiatowa, Sygnałowa, Kościelna, Bluszczowa, Kalinowa, Topolowa, Gilowa, Strusia, Brzoskwiniowa, Polna, Koronowska, Ogrodowa, Ptasia, Agrestowa, Sadownicza, Malinowa, Pawia, Strusia, Podgórna, Bukowa, Cicha, Pod Lasem, Nektarynkowa, Figowa, Bukowa.

28.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Kujawska 3 - 11, 14 - 24D.

28.02 od godz. 7:30 do 13:00 Stronno ul. Łabędzia 1, i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 14 ze stacji transformatorowej Gogolinek 2.

28.02 od godz. 8:00 do 16:00 Brak zasilania w miejscowości Przyłęki ul. Zabytkowa 2, 36, 36A, 38 - 46, 61; Przyłęcka 36A; Wydmowa 9.

29.02 od godz. 7:30 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Gogolinek od 1 do 43 ze stacji transformatorowej Gogolinek 3.

29.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Sadki dla ulicy. Bohaterów od 6 do 42 oraz numer 53 ze stacji transformatorowej Sadki 12.

22.02 od godz. 7:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Smolniki 26, 27, 27b, 27c, 27d, 28, 29 ze stacji transformatorowej Smolniki 2.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat mogileński Golejewo, Włostowo, Sierakowo, Kościeszki, Siemionki

22.02 od godz. 7:30 do 12:00 Padniewko 40, 32, 32a, 31, 30, 41, 29, 28, 28a,

22.02 od godz. 8:00 do 11:00 Wiecanowo 43, 43c, 42a, 42c, 42, 41 Ferma. 43a, 40, 40a, 60e, 60d, 39, 38, 37, 37a, 37b,

22.02 od godz. 12:00 do 15:00

powiat włocławski Parlinek 22, 23, 21, 21a, 20, 19, 17, 15a, 15, 16,

23.02 od godz. 7:30 do 11:00 powiat świecki Osiny (domki letniskowa), i przyległe.

26.02 od godz. 7:00 do 14:30 Dolna Grupa 62A, i przyległe.

26.02 od godz. 10:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Nowe ul. Wojnowskiego, Szpitalna, Komierowskiego numery parzyste od 6 do 30, nieparzyste od 11 do 43, 49 oraz stacja paliw, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.02 od godz. 7:00 do 14:00

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gawroniec numery: od 9 do 13, od 65 do 76 oraz 78, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.02 od godz. 7:00 do 16:00

Karolewo numery: od 1 do 11 oraz 37, 38, i przyległe.

28.02 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Lniano ul. Wyzwolenia od numeru 1 do 7E, Krótka od 4 do 10, Targowa 11, Słoneczna 1, Lnianek 52, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

29.02 od godz. 7:00 do 15:30

Siemkowo numery: od 1 do 7A, 10, 33, 35, 36, 43, i przyległe.

29.02 od godz. 8:00 do 15:30 Michale numery: od 69 do 76E oraz 101, i przyległe.

1.03 od godz. 8:30 do 17:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Zabartowo od 1 do 21 oraz kościół ze stacji transformatorowej Zabartowo Wieś.

26.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kamień Krajeński ul. Przykop (rodzinne ogrody działkowe Przy Źródełku), i przyległe.

27.02 od godz. 10:30 do 13:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

