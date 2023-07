Czy będą wyłączenia prądu 20.07 w kujawsko-pomorskim?

Gdzie obecnie (20.07 6:07) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat rypiński

Gulbiny, Łączonek, Trąbin-Rumunki.

20.07 od godz. 4:20 do 6:30

Borzymin, Cetki, Czyżewo, Rakowo.

20.07 od godz. 4:20 do 6:30

powiat lipnowski

Rumunki Witkowskie, Witkowo.

20.07 od godz. 4:07 do 6:15

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat golubsko-dobrzyński

Lisewo od 43 do 45, 47, 47A, 48, 48A, od 49 do 54, 54A, od 55 do 62, 180, Nowawieś 1A, 11, 13, 14, 219/2.

20.07 od godz. 10:30 do 14:30

powiat chełmiński

Jeleniec 10, 13, 14, 83, 90, 92, 519/3.

20.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kokocko ulica Bydgoska 34 , 0007-101/1, 101/1.

20.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat rypiński

Dębiany 33, 33B, 34, 35.

20.07 od godz. 8:00 do 9:30