Czy będą wyłączenia prądu 21.04 w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski

Knopin 23B, 23D, 11-15/2, 5/7.

21.04 od godz. 9:00 do 12:30

Czamaninek 72, 73, 76, 77, 84, od 86 do 89, od 93 do 95, 102, 104, od 107 do 110, 112, 350, 352/22, Czamaninek-9/4 (GPO), Dębianki 5, 11, 12, 22, 22A, 26, 27, 38, od 40 do 44, 49, 51B, 90, 92, 172/12, 220, 341, 91/16, Dębianki-173/5 (GPO), Topólka , Wola Jurkowa 14.

21.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat świecki

Aleksandria 2.

21.04 od godz. 9:00 do 11:00

Łazy, ul. Agatowa 1, 2, 3, 4, 6, 11

24.04 od godz. 10:30 do 14:30

powiat rypiński

Długie 37, 38, 41, 43, 138.

21.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brodnicki

Sumówko 26, od 28 do 30, 59, Tomki 26.

21.04 od godz. 8:00 do 12:00